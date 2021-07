El fisco no caza a Messi

- Publicidad-

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha archivado la denuncia presentada por un particular contra el jugador de fútbol Leo Messi. En la acusación también figuraban los nombres de varios miembros de su familia. Los delitos que figuraban en la denuncia eran contra la hacienda pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales.

INVESTIGACIÓN COMPLEJA

En un auto, la juez señala que la investigación ha sido“especialmente compleja y exhaustiva” y que ha tenido una duración más larga de lo habitual. Después de casi dos años no se ha acreditado que ni Messi ni el resto de investigados cometiesen ningún tipo de actuación delictiva. Por ello, la fiscalía ha pedido el sobreseimiento.

LOS ANTECEDENTES

Los hechos se remontan a junio de 2019, cuando el exempleado de la Fundación Messi Federico Rettori, presentó una denuncia contra Messi y algunos de sus familiares acusándoles de recibir pagos personales que no fueron destinados a fines sociales y librarse así de pagar impuestos a Hacienda. El astro argentino fue acusado con anterioridad de defraudar al fisco.

POCA CREDIBILIDAD

En el auto, la juez también reseña la poca fiabilidad del denunciante y continúa señalando que no se ha podido acreditar que Rettori tuviera relación ni vínculo laboral alguno con la Fundación Messi. La juez concluye que la investigación no sólo no ha acreditado que el denunciante “haya sufrido perjuicio alguno, sino que las posibles irregularidades que invocaba en su denuncia se han demostrado claramente inexistentes”.