El final del verano

Ha terminado el verano y Madrid vuelve a tener el resplandeciente cielo azul de sus otoños que tanto han enamorado a los que vinimos desde otras provincias españolas y de países de allende los mares. Ayer me llamó Javier Puebla y me ha dicho que el taller de escritura reiniciará sus reuniones el martes día cinco de octubre y que tiene dos nuevos alumnos escritores.

Este verano no me he movido de Madrid. Me he quedado para modernizar mi piso, pintarlo y pulir y barnizar el suelo de madera. El pintor hizo una labor aceptable, pero después de terminar su trabajo no me obedecían los conmutadores eléctricos de las habitaciones por lo cual le rogué a Félix, portero de Fleming 51 que me recomendara un electricista. Conozco a Félix desde hace muchos años. El edificio donde trabaja tiene numerosos apartamentos y oficinas de distintos profesionales y él tiene una lista con los nombres de diferentes obreros como electricistas, carpinteros, y otros oficios. Cuando lo conocí, Félix siempre leía libros en sus ratos libres. Un día le pregunté qué estaba leyendo y me sorprendí pues lo que leía era de lector muy culto. Desde entonces le he prestado libros de mi biblioteca. Al contarle mi problema me dijo:

“Han pintado tu piso y tienes pintura metida en tus conmutadores”. Llamé al novio de mi hija quien vino y me arregló el estropicio. Todavía, de vez en cuando, sigo teniendo problemas eléctricos.

Luego volví a llamar a Félix para que me enviase un experto para arreglar el suelo de madera en toda la casa. “Llama al Tablilla”, me dijo, y me dio su número de teléfono.

Cuando llegó la persona que iba a arreglar los suelos de mi piso, me dijo: “Soy Jesús y esta es la tercera vez que vengo a arreglar los suelos de esta casa”. Me sorprendí; él vino cuando yo trabaja en el hospital norteamericano de la base Aérea de Torrejón de Ardoz. Lo atendió mi esposa, quien falleció hace cinco años. Jesús me presentó a su bellísima hija, quien seguirá el oficio de su padre, y a su ayudante, un hombre fuerte del este de Europa. Al cabo de tres semanas, me han dejado el suelo de madera bien pulido y barnizado. Está precioso y acogedor.

He leído varios libros este verano. Primero leí, de Cao Suequin, Sueño en el Pabellón Rojo. Son dos tomos de mil doscientas páginas cada uno. Es el gran Clásico de la literatura china, la novela más famosa de una literatura casi tres veces milenaria.

También he leído la novela Volver Adónde, de Antonio Muñoz Molina, esposo de Elvira Lindo. Está escrita con un despliegue poderoso de belleza del lenguaje y deja un buen sabor de buena literatura.

He leído Los Vencejos, de Fernando Aramburu, de ácida y conmovedora literatura. Este libro es para mí una obra maestra, uno de los libros más importantes que he leído; merecedor de todos los premios.

He soportado la incomodidad del uso de las mascarillas y felicito a todos los madrileños por seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias durante la pandemia del coronavirus.

Al final del verano nació en Marbella mi cuarto bisnieto, hijo de David y de Érica, de quien he enviado fotografías a todos mis amigos.

Espero que tengamos un buen curso y que se cumplan nuestros sueños.