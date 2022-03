El faraón Sánchez y las plagas de España

- Publicidad-

El faraón Sánchez advierte a sus subordinados parlamentarios que no puede seguir el comportamiento que tienen con él. Deben unirse a su “divina” voluntad y actuar en favor de esta España asolada por numerosas plagas. Para su suerte no hay pueblo semítico que liberar, ni se sabe si está Yahvé detrás de todo ello, pero en la tribuna del Congreso se lamenta de las dificultades (plagas) que están haciendo imposible que pueda gobernar como a él le gustaría de verdad.

🔴 DIRECTO | Pedro Sánchez: "Una pandemia, un volcán, incendios, tormentas de nieve y hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos dos años. Ahora hasta una guerra en suelo europeo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos?" https://t.co/bbQoB7uSaK pic.twitter.com/LZaytraEdF — elDiario.es (@eldiarioes) March 30, 2022

Tal y como pueden ver en el video anterior Pedro Sánchez afirmó: “Una pandemia, un volcán, incendios, tormentas de nieve y hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos dos años. Ahora hasta una guerra en suelo europeo”. Si esto no es como las diez plagas de Egipto, se le aproxima demasiado. Cierto es que la pandemia mundial ha tenido un gran impacto a todos los niveles (algunos que no se están cuidando, por cierto), pero ¿el resto son como para intentar justificar incapacidades o una unión cerrada?

En España jamás ha nevado…

Que el presidente del Gobierno tome por idiotas a los diputados es casi normal, visto el nivel de algunos elementos. Pero que intente tomar por idiotas a los españoles –pues ese discurso se hace más hacia la televisión que hacia la cámara de representantes- ya es insultante. Parece ser que en España jamás ha nevado, ni se han producido cortes de carreteras por ese motivo. Igual antes el impacto era un poco menor porque se tomaban en serio las predicciones meteorológicas, algo que en Madrid no hicieron. Pero Madrid no es toda España y en otros lares, más allá de las típicas incomodidades, se pudo funcionar.

Parece que tampoco ha habido incendios en España. De hecho, antes había bastantes más incendios que ahora y ningún gobernante se rasgaba las vestiduras, ni veía en ello impedimento alguno para su gestión política. Y lo de la tormenta de arena supera lo ridículo porque, salvo alguna pequeña molestia de limpieza, no ha causado problema alguno. Lo del volcán ha sido muy complicado para la gente de La Palma pero sólo para la gente de La Palma. Otros gobiernos han tenido terremotos, no hace tanto en Granada bastantes, y no han llorado. Se activa un plan especial y el resto ser solidarios o no, depende de cada cual.

Guerras en Europa

La guerra de Ucrania no es ninguna de las Guerras Mundiales, ni de las guerras civiles que ha habido en Europa durante siglos. De hecho es bastante menos cruenta que la guerra de los Balcanes y los bombardeos genocidas que se cometieron en Yugoeslavia. Esas guerras las vivieron otros gobernantes españoles y no iban llorando por las esquinas. De hecho las dos guerras del Golfo afectaron bastante a la economía y se trabajó con ahínco en ello sin excusas innecesarias.

Le falta a Sánchez algún clásico de la historia de España reciente como son las inundaciones en el Levante español (ojalá no se produzcan), la pertinaz sequía (que esto podría pasar) y las insolaciones veraniegas para completar el registro de excusas/plagas con las que el faraón se ve acosado. No es la primera vez que lo dice en público –es de imaginar que en privado va agarrando los brazos de las personas quejándose- y por ello no se puede achacar a algún tipo de despiste o lapsus. Es una táctica que pretende dotarle de aura de heroicidad… si no tuviesen las personas memoria.

Luego se me quejarán las tropas sanchistas en redes sociales, pero si esto no lo ven y lo justifican ya no es problema de los medios de comunicación sino de esas mismas personas. Podría haber justificado la necesidad de la unidad de las fuerzas políticas por mil razones, económicas hay muchísimas –dentro de poco se va a exigir comenzar a pagar la copiosa deuda pública-, pero ha tenido que ponerse el disfraz de faraón atormentado por las plagas que asolan el mundo. ¿Demuestra esto carencias discursivas o incapacidad de gestión real? Con la peor oposición de la historia, recurrir a lo plañidero es un hándicap.