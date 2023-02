El Estado matón y la teoría de Gaspar Barbón

- Publicidad-

Las relaciones internacionales reconocen varios modelos de Estados que interactúan en el concierto internacional, pero no ha dado lugar aún al concepto de Estado matón, entendido este como quien impone las reglas al resto de los Estados, y que si estas no se cumplen, las hace cumplir por la fuerza.

Históricamente este rol le cupo, tras la irrupción de las Naciones Unidas, al Comité de Seguridad de la misma, en donde se sentaban alrededor de la mesa los Estados más poderosos… en términos armamentísticos, porque más allá de la presencia de otros países a quienes por un rato los dejaban sentirse como parte del club, el poder radicaba en los cinco miembros permanentes, fundamentalmente por la capacidad de veto sobre las acciones a emprender.

Un primer paso de acción al margen de este Comité fue, por ejemplo, el accionar de estados Unidos y sus aliados a Irak en busca de unas armas químicas que aseguraban existían y que nunca había existido. El objetivo era el cambio de régimen, y como no bastaba con el apoyo externo a las fuerzas internas, directamente accionaron.

Pero ahora han ido un paso más allá. Porque la amenaza se convirtió en realidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial no hubo conflagraciones bélicas que involucraran directamente a las grandes potencias, fundamentalmente, por el poder de disuasión mutuo, ya que la reacción de una de ellas al ataque de la otra podía generar una hecatombe desconocida hasta entonces. Sin embargo esta vez es diferente.

El 7 de febrero de 2022, en ocasión de la visita a Estados Unidos del Canciller alemán Olaf Scholz, el Presidente estadounidense Joseph Biden afirmó ‘If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.’ («Si Rusia invade, eso significa tanques o tropas que cruzan la frontera de Ucrania nuevamente, entonces ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin».), y según investigó el periodista Seymour Hersh Estados Unidos cumplió con su promesa.

Afirmó Hersh que ‘El pasado mes de junio, los buzos de la Armada [estadounidense], que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN ampliamente publicitado y conocido como BALTOPS 22, colocaron los explosivos que, al ser activados por control remoto tres meses después, destruyeron tres de los cuatro gasoductos Nord Stream, según una fuente con conocimiento directo de la planificación de la operación.’

Estados Unidos no podía permitir la ‘dependencia’ de Alemania y gran parte de los países europeos occidentales del gas ruso barato, que le permitía desarrollarse por fuera del corset estadounidense. Y el accionar ruso en Ucrania fue la excusa para cortar, literalmente, dicho lazo.

De hecho la idea ya había sido planteada un año antes en enero de 2021, cuando los republicanos del Senado, encabezados por Ted Cruz, plantearon el tema del Nord Stream 2 en ocasión de la audiencia de confirmación de Antony Blinken como secretario de Estado. Al respecto Blinken afirmó ‘Conozco su firme convicción de que el Nord Stream 2 es una mala idea’ y agregó ‘Sé que nos haría utilizar todas las herramientas persuasivas que tenemos para convencer a nuestros amigos y socios, incluida Alemania, de que no sigan adelante con él’.

https://www.c-span.org/video/?c4939915/user-clip-blinken-nord-stream-2

¿No habrá empujado Estados Unidos a Rusia a invadir Ucrania con su accionar en favor de extender la OTAN y así tener una excusa para llevar adelante el plan de volver a encorsetar a Alemania y los países europeos occidentales? ¿No habrá sido el accionar del Estado matón quien provoca la pelea para sacar provecho de ella?

Más de un año después del comienzo de la lucha en Ucrania, y ante lo que parece ser el empantanamiento de la guerra, Vladimir Putin anunció en su mensaje anual a la Asamblea Federal de Rusia ‘Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Repito, no se retira del Tratado, no, suspende su participación’, lo que generó alarmas en el resto del mundo por el temor a que Rusia apele a su arsenal nuclear.

Cabe recordar entonces las palabras de Julio Cortázar quien señalara ‘es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella.’

¿Es violento el anuncio ruso o es la respuesta al accionar del Estado matón?

¿Cuál es el límite del accionar de los Estados en el concierto internacional?

¿Qué hacen los Estados que aparecen como espectadores de la configuración de un orden internacional basado en el Estado matón y la teoría de Gaspar Barbón?