El Estado español defiende en Europa que los afectados del Popular tuvieron suficiente con la información censurada de la JUR

El martes se celebró en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la vista sobre los recursos presentados por varios afectados de Banco Popular, entre los que se encuentra el inversor mexicano Antonio del Valle, en el que se oponían a la decisión adoptada el 17 de marzo de 2020 por la Junta Única de Resolución (JUR) por la que se negaba a indemnizar a los afectados del Popular.

Entre los puntos que fueron analizados y presentados en la vista está la denuncia de las flagrantes violaciones de derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a ser oídos antes de tomar la medida de individual que les afecte desfavorablemente; a la tutela judicial efectiva, lo que conllevó una evidente indefensión; privación del derecho de propiedad sin haber percibido una justa indemnización por dicha pérdida y sin respetar los límites establecidos legalmente.

Según los afectados demandantes, la decisión de la JUR y el proceso previo a la misma vulneró gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea al declararse confidenciales partes esenciales de la valoración 3, lo que les impidió interponer sus recursos con las garantías judiciales necesarias. Es decir, que en todo el proceso no se cumplió el principio de «igualdad de armas».

El documento indica que cuando se publicó la valoración 3, casi tres años después de la resolución de Banco Popular, siguen sin conocerse las circunstancias que condujeron a la JUR a adoptar el dispositivo de resolución. Además, la JUR sigue omitiendo información que resulta esencial para la defensa de los afectados, lo cual les obligó a encargar un informe pericial en situación de desventaja respecto de Deloitte.

De este modo, señalan los afectados demandantes, la JUR se hallaba en una posición privilegiada con respecto a ellos, violando, en consecuencia, el principio de igualdad de armas. Los demandantes alegan que se les privó de los elementos básicos e imprescindibles para poder acceder al proceso en las condiciones garantizadas por la Carta.

La JUR considera que no le afecta la «igualdad de armas»

La JUR, por su parte, entiende que los demandantes cuestionan decisiones de la JUR que son distintas de la decisión impugnada y que, por tanto, carecen de pertinencia a efectos del procedimiento.

Según indica el documento, la Junta sostiene que la Carta garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva contra un acto perjudicial y el derecho de acceso a un juez imparcial en el marco de un proceso judicial, pero no establece ningún requisito procesal para el procedimiento administrativo que lleva a la adopción de tal acto.

Además, la JUR sostiene que ni el derecho a la defensa de los demandantes ni el principio de igualdad de armas obligan a la JUR a proporcionar información confidencial o los datos completos subyacentes a la valoración 3.

La Junta, según se señala en el documento interno del Tribunal de Justicia, entiende que las versiones no confidenciales de la valoración 3 y del documento aclaratorio, es decir, las censuradas, constituyeron una base apropiada y suficiente para adoptar la Decisión impugnada y para la revisión de esta. Indica, además, que no tiene intención de basarse en hechos o cifras que no figuren en esos documentos.

Por otro lado, la JUR muestra su cara desafiante y chulesca al afirmar que los afectados demandantes no han logrado demostrar que el desequilibrio de la información les haya perjudicado.

Ante estas afirmaciones, los afectados demandantes entienden que ese argumento es inadmisible porque la JUR estaría invocando una vulneración del derecho de defensa relativa al derecho de acceso al expediente.

Dado que la mayoría de los afectados por la resolución de Banco Popular tuvieron que ejercer el derecho a ser oído sin tener acceso al expediente, la audiencia que les concedió la JUR no fue de ninguna utilidad. Afirma que el argumento de la JUR de que proporcionó la información requerida por los reglamentos europeos carece de pertinencia, ya que dichos textos no regulan el derecho de defensa en la interposición de un recurso ante el Tribunal General.

En consecuencia, los afectados señalan al TGUE que el ejercicio del derecho de defensa se ha visto restringido en la medida en que la información facilitada fue limitada, pues no se dio acceso al expediente ni a la información marcada como confidencial y se omitieron datos cruciales.

A este respecto, según indica el documento, la JUR y Deloitte afirmaron que Banco Popular sufría una crisis de liquidez que no habría podido solucionarse, pero no han ofrecido el más mínimo dato al respecto. Tener acceso al expediente habría permitido verificar el alcance de los problemas de liquidez y cuestionar el escenario de liquidación.

El Estado español, el Tío Tom de la JUR

Para la Abogacía del Estado español, los argumentos presentados por los afectados se apoyan en «una alegación genérica carente de justificación y debe declararse inadmisible», afirma el documento.

El Estado español, en vez de defender los intereses de sus ciudadanos, entiende que el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el derecho a conocer la información confidencial, si no se justifica un interés superior. ¿Qué interés puede ser más superior que el de hacer justicia y reconocer que la resolución de Banco Popular estuvo plagada de irregularidades y, en consecuencia, los afectados deben recibir una indemnización por ello?

Según la Abogacía del Estado, el propio recurso demuestra que los afectados demandantes «disponían de toda la información necesaria para conocer las razones que justificaron la adopción de la Decisión impugnada y para ejercer el derecho de defensa en la fase administrativa, así como en sede jurisdiccional».

Este argumento es increíble cuando incluso la JUR ha reconocido que no se ha dado acceso a toda la información y las valoraciones se publicaron en versiones más censuradas que los informes de las operaciones encubiertas de la CIA.