La lucha contra el cambio climático está incentivando un auge de perfiles profesionales relacionados con la economía verde. El portal de empleo de Ecoembes ofrece varios puestos en la que es considerada por muchos una de las mejores empresas para trabajar

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad en todo el planeta. La sociedad se encuentra ante el reto más importante de su historia y casi todas las industrias ya han empezado a aplicar planes de sostenibilidad y eficiencia ambiental para reducir la contaminación y minimizar el impacto sobre el medio ambiente que genera su actividad económica.

Todo ello, además, no sería posible sin un apoyo estable y convencido de las administraciones públicas. Y, en este campo, son pocos los organismos que no han apoyado la lucha contra el cambio climático. En España, el Gobierno cuenta con una estrategia propia que está alineada con los objetivos de la Unión Europea (UE). De hecho, la aprobación o no de los fondos para España Next Generation EU dependen de que todas las iniciativas planteadas por España estén enmarcadas dentro de una estrategia sostenible.

En este contexto, la oferta de empleos relacionados con la sostenibilidad y el cuidado con el medio ambiente no está dejando de crecer y se está convirtiendo en una de las opciones laborales más interesantes en el presente y en el futuro. El sector de la construcción, el de la generación de energía de fuentes renovables o la fabricación de envases de plástico, todos ellos con el concepto de economía circular, están demandando perfiles profesionales para afrontar los retos a los que se enfrentan.

Em España, Ecoembes, entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo), así como los envases de cartón y papel (contenedor azul) en todo el país, es hoy en día en una referencia en la economía circular y en la defensa y cuidado del medio ambiente.

Desde que se fundó en 1996, Ecoembes ha logrado reciclar en determinados años más de 1,5 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de reciclado de 77,1%. Unos datos y un esfuerzo de todos los empleados de la entidad que no han dejado de crecer y de mejorar gracias a que los objetivos de reducir la contaminación cada vez son más necesarios.

De este modo, la sección de empleo de esta entidad de ecoembalajes España se ha convertido en un lugar perfecto a la hora de encontrar ofertas laborales relacionadas con el empleo verde y entrar a trabajar en la que es considerada una de las mejores empresas para emplearse.

Concienciación, investigación e innovación

Ecoembes es un lugar perfecto para trabajar gracias a que los valores que trata de transmitir a la sociedad están aunados con los que hay en la propia compañía de forma interna. Así, la sostenibilidad, la necesidad de reciclar, el respeto por el medio ambiente son algunos de los puntos fuertes a la hora de decidirse a trabajar en esta compañía que, además de su labor de difusión y concienciación ambiental, también hace un importante trabajo en el campo de la investigación y la innovación.

Centrados en la reducción del impacto ambiental relacionado con los envases, Ecoembes cuenta con el denominado The Circular Lab, el laboratorio de investigación de la entidad que dispone de la plataforma “Observatorio del Envase del Futuro” que recoge la información publicada a escala mundial relativa al mundo del envase.

Reciclaje inteligente

Uniendo innovación y concienciación, Ecoembes lanzó en 2020 la iniciativa Reciclos con la que ha buscado probar “cómo la tecnología puede ayudar al ciudadano a reciclar más y mejor y hacerlo a través de incentivos”, según señalan desde la propia entidad.

Para hacerlo posible, Ecoembes quiso convertir el hábito de reciclar en algo ‘digital’ y ofrecer una recompensa verde a todo el que recicle por medio de los códigos QR. En concreto, la iniciativa Reciclos consiste en “instalar en el contenedor amarillo el reconocimiento de imágenes, web app y códigos QR para que el ciudadano se conecte con ellas a través de su teléfono móvil y sepa cuántas veces ha reciclado y, de este modo, poder obtener puntos y canjearlos luego por incentivos sostenibles”

Los puntos que irán ganando los usuarios podrán ser canjeados por incentivos sostenibles como pueden ser una colaboración ONGs o la participación en sorteos de productos cosméticos ecológicos.

Más de 12.000 empresas con Ecoembes

Ecoembes está formada por más de 12.200 empresas adheridas a los sistemas integrados de gestión (SIG) que gestiona, compañías que están eximidas de crear su propio sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Gracias a su trabajo cada vez son más las empresas que se adhieren a Ecoembes convencidas de la necesidad de cuidar el medio ambiente, lo que genera que esta entidad sin ánimo de lucro busca constantemente profesionales de diferentes perfiles para poder realizar su trabajo en toda España.