El Ejecutivo recupera la iniciativa

El Gobierno mueve ficha y toma la iniciativa, después de semanas de acoso con manifestaciones y concentraciones reivindicativas de diferentes sectores productivos, que exigían la adopción de medidas rápidas para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania; algunas bajo la sospecha de haber sido alentadas por la extrema derecha de Vox.

La aprobación en Consejo de Ministros del decreto de acciones urgentes para rebajar el impacto de la subida de precios, por valor de 16.000 millones de euros; unido al acuerdo obtenido en Bruselas doblando la mano del Canciller alemán, para que nuestro país y Portugal, puedan controlar el precio del gas, y bajar así el de la luz —que tan mal ha sentado a los medios de derecha y al partido de extrema derecha—; da respuesta a las acusaciones de retraso en adoptarlas por parte todo el arco parlamentario. Medidas que entrarán en vigor en el mismo tracto de tiempo, que las adoptadas por los países de nuestro entorno.

Llega ahora el momento de que se mojen todos los actores y podamos ver hasta qué punto están dispuestos a pactar para salir todos a una de esta nueva crisis: la segunda en año y medio tras la provocada por la pandemia. Vamos a averiguar si es cierto, o no, el giro en la estrategia del PP del no a todo de Pablo Casado, a la disposición a negociar los temas de Estado de la que habla —con un punto de suspense— el nuevo líder in pectore Feijóo. Si la derecha conservadora recupera el papel de partido de Estado o si se va a dejar arrastrar, como hasta ahora, por la extrema derecha a la hora de fijar estrategia y comprarle propuestas rancias como lo de violencia intrafamiliar que busca, junto a otras que están en la mente de todos, recortar libertades ya conseguidas y devolvernos al pasado.

Y veremos también si el Gobierno vuelve a dormirse en los laureles y olvida que de nada vale todo el trabajo hecho, pues la historia demuestra que la memoria de las personas es floja y se mueve por lo que le sucede en el presente: y más cuando les aprieta el zapato. Por eso, hará mal si no atiende las peticiones de ayuda y negociación que se seguirán produciendo por parte de distintos sectores sociales. Y debe hacerlo porque esa es la vía para desarmar la estrategia de acoso continuo; y porque la obligación de todo Gobierno democrático es ser ejemplar en mostrar disposición la negociación y al pacto, aunque el contrario busque el enfrentamiento; pues de ello depende el futuro de la legislatura. Y recordar siempre que no ofende quien quiere; sino quien puede.