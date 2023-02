El drama de la subida de los tipos de interés y del Euribor 

- Publicidad-

El pasado día 2 de febrero, la presidenta del BCE, sin ningún miramiento hacia las personas, anunció que había subido los tipos de interés del dinero el 0,5% imitando a EEUU, que los ha subido el 0,25%. Pero ella que es, presuntamente, muy chula, los ha subido más.

El resultado es que el Euribor, que hace muy pocos días estaba en el 2,8%, subió al 3% afectando a los ciudadanos en unos 280 € al mes, lo que supone unos 3.000 € de subida anual, mientras que los salarios de los ciudadanos han subido el 2,5%.

Para marzo habrá otra subida superior, y para finales del año 2023 el Euribor se situará en el 4%, o quizás algo más.

Esto es inaudito. Claro, a Christin Lagarde, como nada en la abundancia, le da igual que muchos ciudadanos, al no poder pagar la subida de la hipoteca, tengan que ser desahuciados, pierdan la casa y tengan que irse a la calle con sus hijos a vivir en chabolas o irse a casa de los abuelos.

Son pues, los bancos, lo beneficiarios de la subida del Euribor sin importarles lo más mínimo la gente. En este sentido, desde la crisis de la pandemia, los bancos han obtenido de beneficios miles de millones de euros en España. Así el Santander, el BBVA, la CaixaBank, entre otros, están situados a la cabeza del ranking de beneficios.

Es inhumano lo que sucede en el Sistema Financiero español, dominado por el BCE de la Sra. Lagarde.

En un país democrático y libre como es España, con un Gobierno de Coalición de Izquierdas, estos hechos no tienen que ocurrir. Es necesario actuar con prontitud y legislar un impuesto fuerte a los beneficios de los Bancos.

No se puede permitir que ocurran estas cosas en el S. XXI.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Coalición, la Sra. Yolanda Díaz va a proponer la congelación de las hipotecas variables, para que no afecte la subida del Euribor a los ciudadanos españoles. Además, el Gobierno tiene que estudiar y proponer que la Banca sea pública. Es la solución al desmadre de la Sra. Lagarde.

Pero los bancos no tienen -o sí- en cuenta que los ciudadanos que compraron una casa, van a ver disparados los pagos de sus hipotecas. No tuvieron en cuenta que no podrían comprar una casa, sino que se endeudaban de por vida. Y los bancos se pusieron las botas dando préstamos hipotecarios a un elevado interés a 30 años (y más).

A estos prebostes les importa un pimiento la gente, solo trabajan para los bancos, oligopolios, multinacionales. Christine Lagarde se lució cuando estuvo en el FMI y ahora, con la subida de los tipos de interés, se ha cubierto de gloria.

Es muy probable que muchos hipotecados con el boom inmobiliario sean desahuciados al no poder pagar la subida de la hipoteca y el banco se quedará con la casa. Y, para no perder dinero, o las pasan al Sareb (para ponerse de acuerdo con los fondos buitre y alquilarlas más caras que el alquiler vigente), o las ponen en subasta (más bajas de lo que costaban para venderlas, y los especuladores aprovechan esta coyuntura). En conclusión: ganan los bancos y los especuladores y los desahuciados se quedan en la puñetera calle. Es inhumano y una sinvergonzonería.

La web cincodias.elpais.com señala en este sentido que «los bancos querrán estimular sus hipotecas variables, porque esperan ganar más dinero con ellas. Por lo tanto, encarecen sus nuevos préstamos hipotecarios a tipo fijo para que sean menos atractivos».

El Diario.es, deja las cosas muy claras: “Alemania empuja la subida de tipos de interés para ganar más como país financiador”.

Alemania y Países Bajos son las grandes economías de la eurozona que más se benefician con las subidas de los tipos de interés del BCE por su posición acreedora neta, es decir, se les debe más de lo que deben.

El caso de estos países ricos citados es claro: ganar más dinero a costa de las economías más pobres.

¿Qué les importa a estos países los ciudadanos españoles hipotecados? Les da igual que se endeuden más. Lo importante es ganar más dinero, pues ellos no son deudores. Ese es el asunto. Dan ganas de vomitar los tejemanejes de los países acreedores como Alemania y Países Bajos.

La Constitución española recoge en uno de sus artículos que todo español tiene derecho a una vivienda digna; la Constitución ya es mayor de edad y todavía no se ha tenido en cuenta ese artículo.

Los especuladores, los fondos buitre y los Bancos se han enriquecido, llevando a muchas familias a la calle, a la desesperación y en alguna ocasión, hasta el suicidio a causa del desahucio de la vivienda.

Los Bancos engañaron a los ciudadanos honrados que pedían un préstamo para comprar una casa( que estaba sobrevalorada) y no sólo les ofrecían el 100% del valor de la vivienda, sino que además les ofrecían dinero para comprarse un coche nuevo, los muebles para la casa y hasta un viaje, a pagar en 30 o 50 años. Eso sí, cuando se retrasaban en pagar una letra, se quedaba el banco con la casa, los muebles y el coche.

Señores banqueros, señora Lagarde, señores del Gobierno de Coalición tengan un poco de empatía, pónganse en lugar de esas familias que se quedan en la calle, de esos jóvenes que tienen que vivir con sus padres, que no pueden pensar en formar una familia porque nunca tendrán vivienda.

¿Qué piensa un gobierno de Coalición de izquierdas al respecto?

¿Van a dejar que sigan subiendo el Euribor y dejando a gente en la calle, mientras que los Bancos ganan cada año miles de millones de beneficios?

Deben coger la sartén por el mango y no permitir que se arruine la gente mientras los bancos cada vez ganan más.

La Constitución debe cumplirse y ningún partido político que haya gobernado, ni PP ni PSOE, han tocado el tema de la vivienda.

En la actualidad, el Gobierno de Coalición está estudiando hacer una nueva ley. ¿Por qué no la han legislado ya? ¿Tienen miedo a los empresarios, a los fondos buitre, a los oligopolios de la construcción, a los bancos?

Ya es hora de que aborden este tema y le den una solución. Lo dice la Constitución. No se la salten a la torera, pues es de vergüenza lo que ocurre con el Euribor.

Basta de especular, basta de fondos buitre. Cumplan con su deber, que no es ni más ni menos que proporcionar vivienda a los ciudadanos y no permitir a los ESPECULADORES, ni a los BANCOS ni a la Sra Lagarde, por muy presidenta que sea del BCE, que asfixien a la gente, subiendo los intereses y el Euribor.