El doctor Robert Malone, pionero en el desarrollo del ARNmensajero lanza un comunicado para las familias ante la vacunación de los menores alertando de sus graves riesgos

Robert Malone es virólogo e inmunólogo molecular estadounidense. Coautor de estudios pioneros a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 sobre el desarrollo de la lipofección con ARN mensajero, una técnica esencial en las vacunas de ARN que están siendo aplicadas ahora por primera vez.

Robert Malone, médico de fomración, desarrolló sus estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard y se especializó en patología por la Universidad de California.

Fue uno de los autores principales e impulsores de un estudio en el que se describió por vez primera cómo la expresión de proteínas en una célula extraña puede ser desencadenada mediante ADN o ARN empaquetado en glóbulos de grasa (liposomas). Es la primera publicación científica sobre los principios básicos de, por ejemplo, las vacunas de ARN que se están inoculando ahora mismo. Su estudio se desarrolló junto a Philip Felgner e Inder Verma.

Robert Malone está sufriendo una campaña de desprestigio desde que, al inicio de la pandemia, saliera a la escena pública a denunciar el peligro que podría conllevar la aplicación del ARN mensajero en este tipo de vacunas contra la COVID-19.

El doctor no ha dejado de informar mediante sus redes sociales explicando detalladamente en qué consiste el ARNmensajero y sobre los riesgos en determinados grupos de población.

Con motivo de la campaña de vacunación a los niños de 5 a 11 años, Robert Malone ha publicado un video que se ha hecho rápidamente viral, destinados a las familias que deben tener toda la información disponible sobre estas vacunas.

Recuperamos la versión del video que contiene subtítulos en español: consta de dos partes.

Transcripción de las palabras del Doctor Robert Malon:

«Mi nombre es Robert Malon, soy médico y científico, pero sobre todo soy padre y abuelo. Por lo general no acostumbro a leer un discurso pero esto es tan importante que quiero asegurarme de mencionar cada palabra y cada hecho científico correctamente.

Certifico este mensaje con una carrera dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas. Yo estoy vacunado contra el COVID, y por lo general, soy pro vacunas. He dedicado mi carrera entera al desarrollo de maneras seguras y efectivas de prevenir y tratar enfermedades infecciosas.

Esta es la cuestión:

Antes de que vacunes a tu hijo, una decisión que es irreversible, quiero que conozcas los datos científicos sobre esta vacuna genética, la cual ha sido creada en base a la tecnología ARNm de vacunas que yo inventé. Existen 3 problemas principales que los padres deben entender antes de tomar esta decisión irrevocable.

El primero es que un gen viral será inyectado en las células de tu hijo. Este gen obliga al cuerpo de tu hijo a crear proteínas «spyke» tóxicas. Estas proteínas normalmente causan daños permanentes en los órganos críticos del niño. Y estos órganos incluyen al cerebro y al sistema nervioso. Su corazón, y vasos sanguíneos incluyendo coágulos de sangre, su sistema reproductivo y sobre todo, lo más importante es que esta vacuna puede ocasionar cambios fundamentales en el sistema inmunológico. El punto más alarmante sobre esto es que una vez que estos daños hayan ocurrido, son irreparables, no pueden ser revertidos.

No se pueden reparar sus lesiones en el cerebro, no se pueden reaparar las cicatrices del tejido del corazón, no se puede reparar un reinicio genético del sistema inmune.

Y esta vacuna puede causar daños reproductivos que pueden afectar a futuras generaciones de tu familia.

La segunda cuestión que necesita saber es que esta nueva tecnología no ha sido probada adecuadamente. Necesitamos al menos 5 años de pruebas e investigaciones antes de poder comprender los riesgos asociados con esta nueva tecnología. Los daños y riesgos de nuevos medicamentos usualmente se conocen muchos años después.

Les pido que se pregunten, como padre que soy al igual que ustedes, si es que quieren que su hijo sea parte del experimento médico más radical de la historia de la humanidad.

Un último punto: la razón que te están dando para que vacunes a tu hijo es una mentira. Los hijos no representan ningún peligro para sus padres o abuelos. La verdad, es lo contrario. Su inmunidad tras contagiarse de covid es crítica para salvar de esta enfermedad a su familia y tal vez al mundo.

Por último, resumiendo: No existe ningún beneficio para tus hijos o para tu familia en vacunar a tus hijos contra los pequeños riesgos del virus, dados los conocidos riesgos de salud de la vacuna que como padre, tú y tus hijos tendréis que aceptar de por vida. El análisis de riesgo/beneficio no está ni cerca para estas vacunas en niños.

Como padre y abuelo, mi recomendación a ustedes es que resistan y peleen por proteger a sus hijos.»