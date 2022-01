El doctor Mondéjar desmiente que el infarto del niño en Murcia se haya debido a la vacuna contra el Covid

- Publicidad-

Durante el día de hoy ha circulado por redes sociales una noticia que afirmaba que un niño había tenido que ser ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia debido a un infarto agudo de miocardio tras haberse vacunado contra el SARS-COV-2.

El médico, pediatra de dicha unidad, Pedro Mondéjar López, ha desmentido esta información de manera pública mediante su red social.

Aclaración: está circulando cierta información afirmando que ha ingresado un niño por infarto agudo de miocardio tras vacunación contra SARS-CoV-2 en UCI-Pediátrica del H. Virgen de la Arrixaca (Murcia). Como médico que hace guardias en dicha UCI: ES FALSO (BULO O DESINFOMRACIÓN) — Pedro Mondéjar López (@pmondejarlopez) January 20, 2022

No obstante, el pediatra no aclara qué parte es la que es un bulo o noticia falsa: no queda claro si el infarto se ha dado y en su caso a qué se ha podido atribuir, o si por el contrario, lo que se desmiente es que haya sido por la vacuna.