El diputado conservador británico, David Amess ha sido apuñalado en una iglesia

El diputado conservador británico, David Amess ha sido apuañalado varias veces cuando se encontraba en la iglesia metodista Belfair en Leigh-on-Sea.

Por el momento se desconocen detalles de la agresión, salvo que el agresor ha sido detenido. No se busca a nadie más con relación al suceso, y según fuentes policiales a The Guardian la población no tiene por qué temer en estos momentos.

El diputado recibió atención médica en el mismo lugar donde sufrió la agresión. Se encontraba atendiendo a los vecinos de la zona, en servicios que suelen prestar los políticos británicos de atención al público. Es un hecho que conlleva riesgos, puesto que la accesibilidad a estos personajes públicos es absoluta.

En el año 2016 el parlamentario laborista Jo Cox fue asesinado por un terrorista de extrema derecha en unas circunstancias parecidas. En 2010, Stephen Timms, también laborista, fue apuñalado atendiendo a los vecinos por un estudiante. En el año 2000, un asistente de un diputado liberal demócrata, Nigel Jones, fue asesinado a puñaladas mientras intentaba proteger a su jefe del agresor que se presentó en la oficina electoral empuñando una espada.

En estos momentos el diputado David Amess se encuentra hospitalizado y se informará de su evolución durante las próximas horas.