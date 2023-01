El Día Internacional en Recuerdo a las Víctimas del Holocausto será recordado en el Museo Judío de Béjar con la exposición «Tras los pasos del Holocausto»

- Publicidad-

Tras los pasos del Holocausto se plantea como un recorrido gráfico, a través de decenas de fotografías, por aquellos lugares donde se perpetraron las principales matanzas contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial y visualizar lo que hoy queda en esos espacios casi olvidados. También pretende recuperar la memoria de aquellos lugares donde fueron deportados millones de judíos hacia los campos de la muerte y visitar las principales ciudades donde vivían millones de judíos antes de la contienda mundial.

Pretende ser, además, una reivindicación de la memoria de los que no están, visitando los últimos vestigios materiales que nos hablan de su historia y no dejando en el anonimato su trágico destino porque aquello de lo que no se conserva ni siquiera un fósil es que realmente no ha existido.

Foto: Ricardo Angoso

La muestra fotográfica, conformada por 45 fotografías, arranca en Alemania, concretamente en las afueras de Berlín, en Wannsee, donde se celebró la famosa conferencia de jerarcas y burócratas nazis para organizar la puesta en marcha de la denominada “solución final”, es decir, el exterminio de toda la población judía europea, y concluye en el tristemente conocido campo de concentración de Auschwitz, en la actual Polonia.

Foto: Ricardo Angoso

El autor de la muestra, el periodista y colaborador de Diario16 Ricardo Angoso, ha recorrido todos estos escenarios durante años y ha hecho una selección de una parte de su trabajo, mostrando el mismo a través de los materiales recogidos en la parte gráfica y en una muestra virtual de otros dos centenares de fotografías acompañados con algunas citas y textos relativos al mayor genocidio de la historia.

Foto: Ricardo Angoso

La exposición estará abierta al público desde hoy, 27 de enero, hasta el 27 de febrero de 2023 en el Museo Judío de Béjar David Melul, situado en la calle Curas 28 de la localidad salmantina.

“No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿Quién hablará?”, Primo Levi.