El detective vinculado al espionaje al hermano de Ayuso asegura que desde el Ayuntamiento de Madrid le contactaron «hasta en 16 ocasiones»

- Publicidad-

El detective privado, Julio Gutiez, relacionado con el supuesto encargo para obtener información del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que fue contactado por el «gerente de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) o miembros de su equipo «hasta en 16 ocasiones».

Según informa Europa Press, Gutiez señala a las «cabezas del Partido Popular» porque asegura que son los que «tendrán que aclarar su papel en todo».

Gutiez ha explicado que «a principios de diciembre, en la primera ocasión nos reunimos y nos contaron lo que querían hacer, a lo que les contestamos tajantemente que nosotros no podíamos hacer el trabajo porque era completamente ilegal. Y luego llamaron hasta en 16 ocasiones. Si hubiera estado bajo el marco de la Ley de seguridad Privada de España lo hubiéramos hecho, pero no era así».

El detective define el encargo como «ilegal» y está convencido de que quien estuviera interesado en el asuntono ha «sido capaz de encontrar nada extraño en temas de facturación en contra del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso». «La han estado buscando por muchos sitios, pero no lo tienen», dice.

Gutiez asegura que no fue él quien filtró la información y apunta a un foro profesional en el que hizo una nota de voz y «alguien del grupo la divulgó».

«Yo no quiero perjudicar a ningún partido, ni me interesa crear problemas políticos en España. Es más, soy simpatizante y votante del Partido Popular, todos saben cuáles son mis ideas políticas y me da pena», explica Gutiez .

El detective de Grupo Mira no puede confirmar si el trabajo que le ‘encargaron’ a su empresa lo llevó a cabo finalmente alguna otra del sector al negarse su empresa a ello. «Estoy seguro que después de nosotros fueron por otras, pero no sé a ciencia cierta, aunque he oído varios comentarios por otras personas».