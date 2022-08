El detalle que muestra el furibundo madridismo de Marca y As

- Publicidad-

No se deja nada al albur. Nada puede escapar a los dictados de su florentineza. Lo saben tanto en los diarios deportivos As y Marca que hasta sus clasificaciones de primera división están diseñadas para que el Atlético de Madrid (¿el Barça también?) no aparezca como líder de la clasificación, salvo puntuación indiscutible. Es tal el madridismo que profesan que ni esa nimiedad, especialmente en la primera jornada, se permite a los enemigos declarados de Florentino Pérez. Sí, porque si hay un enemigo al que odia por encima de todo el “ser superior” es al Atleti.

En esta primera jornada tres equipos han ganado sus encuentros por tres goles a cero. Uno en casa (Betis) y dos fuera (Villarreal y Atlético de Madrid). En la clasificación de los medios nacionalmadridistas aparece el conjunto amarillo como líder de la clasificación, seguido del Atleti y del Betis. Posteriormente vienen los que han vencido por una menor diferencia de goles, donde también hay algo peculiar como se verá más adelante. Es una elección completamente voluntaria el situar al Villarreal por delante del Atlético de Madrid ¿o no?

En la clasificación de La Liga aparece en primer lugar el Atleti, posteriormente el Betis y luego el Villarreal. ¿Se ha convertido Javier Tebas al rojiblanquismo ilustrado? No, sigue siendo más madridista que el palo de la bandera del Bernabéu. La lógica que sigue La Liga es la siguiente: a igual balance de goles a favor y en contra los puestos en la clasificación se harán por antigüedad de los equipos. Salvo en la primera, y a veces la segunda jornada, no suelen repetirse los resultados de los primeros clasificados y se utiliza ese criterio. Posteriormente a igualdad de puntos el criterio es balance de goles.

¿Por qué As y Marca coinciden en situar en lo alto a Villarreal? Igual utilizan un logaritmo temporal. Por ello primero lo castellonenses, luego los madrileños y por último los sevillanos. Sería comprensible sino fuese porque Osasuna ganó por el mismo resultado que el Real Madrid, antes que el equipo blanco y le sitúan por detrás. De hecho, Valencia y Real Sociedad, con el mismo balance pero sin goles en contra, están por detrás. ¿Por qué el Real Madrid de sus amores no es quinto si se sigue un logaritmo temporal? Porque no puede estar nunca por debajo del resto.

Lo extraño es que no le hayan puesto de líder y así tener portadas de esas que tanto les gustan de 98 días de líderes y cosas por el estilo. Lo normal es que las porterías a cero sumasen y Real Sociedad y Valencia estuviesen por delante. Pero los directores de ambos diarios nacionalmadridistas no han querido arriesgarse a una llamada desde ACS. Han cumplido no situando al Atleti de líder y poniendo en puestos de Champions a su equipo. Algo completamente estúpido a estas alturas de la temporada (realmente a nadie le importa el liderazgo en la jornada uno) pero que indica claramente el madridismo como forma de actuar y de ser de estos dos periódicos.