El desfile del 12 de octubre escenifica la degradación del Poder Judicial

El desfile del Día de la Fiesta Nacional recupera hoy 12 de octubre su brillo prepandemia, pues más de 4.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas marchan por el Paseo de la Castellana, junto a 150 vehículos y 84 aeronaves que sobrevuelan los cielos de la capital. Eso sí, esta vez sin la presencia de una figura visible del Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no asiste a los actos protocolarios de la Fiesta Nacional, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya hecho público su cese por renuncia como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Pero el asunto sigue trayendo cola, ya que ningún vocal de la judicatura tiene previsto asistir, a esta hora, a la parada militar. Fuentes jurídicas argumentan que el Gobierno no los citó en tiempo y forma, de manera que no habrá representación de la Administración de Justicia, un pilar fundamental del Estado de derecho. ¿Plante, desplante o acto de protesta por el proceso de degradación del máximo órgano de representación del Poder Judicial? De momento el Gobierno niega que no haya enviado la invitación oficial a los magistrados del máximo órgano de la cúpula judicial. De modo que el lío está servido y dará que hablar en los próximos días.

“Vengo en disponer el cese por renuncia de don Carlos Lesmes Serrano como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, agradeciéndole los servicios prestados”, señala el real decreto, de fecha 11 de octubre, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey.

Lesmes ya comunicó este lunes su dimisión con una carta a la Casa Real. En el real decreto se especifica que el cese por renuncia de Lesmes se comunicó al Consejo de Ministros este martes y será efectivo a las 00.00 horas del día siguiente a su publicación, según fuentes jurídicas.

Por tanto, Lesmes ha decidido no estar en este desfile. Tampoco está previsto que nadie le sustituya, máxime con el enfrentamiento abierto entre los vocales del CGPJ por quien debe ocupar la presidencia. Con este escenario, no estarán ni los vocales del CGPJ, ni los presidentes autonómicos de los TSJ, ni los miembros de la Sala de Gobierno, todos ellos invitados habituales a los actos de la Fiesta Nacional.

Acude para presidir el acto por segundo año consecutivo don Felipe, acompañado por la reina y por la infanta Sofía, ya que la princesa Leonor se encuentra en Gales (Reino Unido), donde estudia el bachillerato en un internado. Los reyes han llegado alrededor de las 11.00 horas a la Plaza de Lima, donde han sido recibidos con honores militares, tras lo cual ha pasado revista al Batallón de Honores de la Guardia Real.

Posteriormente, los monarcas han saludado a las autoridades, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asiste junto a todos los ministros, y los presidentes autonómicos, salvo, como es habitual, el de Cataluña, Pere Aragonès, y el lehendakari, Íñigo Urkullu.

La parada ha comenzado con un salto de efectivos de la Brigada Paracaidista portando la enseña nacional. Tras el izado solemne de la bandera, se ha rendido homenaje a los que dieron su vida por España, momento en el que, como es tradicional, ha dado comienzo el desfile aéreo que protagonizan 84 aeronaves (58 aviones y 26 helicópteros) y que cierra la pasada de la ‘Patrulla Águila’ pintando los cielos con los colores de la bandera nacional.

Este año desfilan más de 4.000 militares, alrededor de 150 vehículos y cerca de 220 caballos. Participan tanto unidades terrestres como aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.