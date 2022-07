El descontrol de la gestión de Almeida provoca la muerte de un trabajador de la limpieza de Madrid por un golpe de calor

- Publicidad-

Un operario municipal de limpieza de Madrid ha muerto esta mañana, tras ser ingresado el viernes por la tarde, al sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en el distrito de Puente de Vallecas.

Muere por un golpe de calor

El descontrol de la gestión de Almeida ha sido la responsable subsidiario de esta desgracia que podía haber sido evitada. La privatización del servicio limpieza por parte de la anterior alcaldesa del PP, Ana Botella y la posterior extensión de las subcontratas han provoca la muerte de un trabajador de la limpieza de Madrid por la ola de calor

«Esta madrugada ha fallecido el trabajador municipal que ayer sufrió un golpe de calor a consecuencia de las altas temperaturas. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos», ha escrito en Twitter el delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Los hechos ocurrieron pasadas las 17.30 horas, cuando Emergencias Madrid recibía una llamada de un testigo. Avisaba de que un hombre que se había desplomado y que se encontraba inconsciente en la calle.

Inconsciente con 41,6 ºC

Una dotación de Samur Protección-Civil acudió a las inmediaciones y encontró a al operario de la limpieza inconsciente con una temperatura corporal de 41,6 grados. El equipo sanitario le aplicó hielo frío en las axilas, inglés y en la nuca, además de darle suero salino frío.

Al comprobar que no respondía y que la víctima no recobraba el sentido, Samur intubó al trabajador, quien fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón en estado grave.

Condolencias a la familia

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio, Borja Carabante, ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido a través de las redes sociales. “Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. DEP”, ha lamentado.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar ha mandado todo su cariño a la familia en Twitter. “Tristísima noticia. Todo mi cariño a su familia, amigos y compañeros.

Tristisima noticia.



Por su parte, el concejal del PSOE en Cibeles Ignacio Benito también ha lamentado lo ocurrido y ha trasladado su pésame a la familia a través de su cuenta de Twitter. Además, ha querido reconocer la «indispensable» labor que realizan los trabajadores de la limpieza.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre ha recordado en Twitter que “las altas temperaturas pueden causar grandes daños a nuestra salud”. Y ha lamentado el fallecimiento de un trabajador de la limpieza. “Es necesario que se tomen medidas extraordinarias para evitar una exposición prolongada al calor y garantizar la seguridad”.

Un abrazo fuerte a la familia

La edil de Más Madrid en el Ayuntamiento Esther Gómez ha mandado “un abrazo muy fuerte a la familia” del trabajador en sus redes sociales y ha recalcado “la importancia de tomar medidas” para evitar las exposiciones al sol en plena ola de calor. “Cambiar horarios de recogida, reducir las zonas a limpiar, lo que sea por salvar vidas”, ha detallado.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha lamentado el «peor desenlace posible» para el operario de limpieza y ha manifestado sus condolencias a su familia a través de Twitter.

🛑Un trabajador de la limpieza de Madrid está en estado grave por un golpe de calor.



Además, ha pedido que se abra una investigación para conocer si se han cumplido los protocolos de prevención de riesgos laborales por altas temperaturas.

‼️Desde junio Comité de Empresa y Empresa han tenido reuniones con Borja Carabante Concejal y Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, para hacer frente a las olas de calor respetando la salud de los trabajadores de la limpieza de Madrid (@AlmeidaPP_ lo sabe). — Carolina Alonso (@Carolalon1) July 16, 2022

Alejandra Jacinto, coportavoz de Podemos em Madrid, se ha sumado a las condolencias.

Mi más sentido pésame para los familiares y amigos de este trabajador de limpieza que ha fallecido como consecuencia de un golpe de calor.



La secretaria de Salud Laboral de UGT Confederal, Ana García de la Torre ha mostrado sus condolencias en Twitter: “Muere el operario municipal de limpieza que sufrió un #golpedecalor en Vallecas En el trabajo #NiUnaMuerteMás. Nuestro más sentido pésame a la familia y compañeros de trabajo”.

🛑 Accidente Laboral Mortal 🛑



☀️Ante esta ola de calor se deben de extremar las medidas de Prevención ☀️

Desde CCOO de Madrid ha emitido un comunicado lamentando “el fallecimiento del trabajador de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid por un golpe de calor. Nuestras condolencias para su familia y la exigencia de medidas preventivas para que no se produzcan estos hechos!”.

Desde Izquierda Unida de Madrid ha transmitido su “más sentido pésame a la familia del trabajador de 60 años fallecido por un golpe de calor a consecuencia del desarrollo de sus trabajos de limpieza”. “Las altas temperaturas son un preocupante factor de riesgo de salud en el trabajo. La empresa debe dar explicaciones”.

🖤 Nuestro más sentido pésame a la familia del trabajador de 60 años fallecido por un golpe de calor a consecuencia del desarrollo de sus trabajos de limpieza.



El Partido Comunista de Madrid también se suma a las condolencias.

Nuestro más sentido pésame a la familia.



Los sindicatos denuncian las malas condiciones en la prestación por golpe de calor

Los trabajadores de los servicios de limpieza pública viaria están sufriendo los efectos de la terrible ola de calor que está asolando el país. Por las características de servicio, los barrenderos que realizan su labor barriendo con cepillo las calles de nuestra ciudad, deben desempeñar su labor de forma permanente e ininterrumpida durante 7 horas en la vía pública, lo que origina estar expuestos a la situación meteorológica, en este caso a las altas temperaturas que estamos sufriendo todos y todas.

Trabajan con uniformes de poliéster

Desde UGT, a través de sus delegados en los diferentes distritos, ante la llegada de la temporada estival, como todos los años, uno tras otro, han solicitado actuación a los responsables del servicio con el fin de paliar y evitar las consecuencias de la exposición continuada a las altas temperaturas. Es lamentable, que un servicio que lleva desarrollando su labor desde hace tantísimo tiempo, no tenga contemplado un protocolo de prevención de riesgos laborales ante este tipo de situaciones, y los representantes sindicales se vean obligados a intervenir año tras año, ante la inacción de quien debe proteger la integridad de los trabajadores.

El Ayuntamiento responsable máximo del golpe de calor

Ante la llegada del nuevo pliego de condiciones, no se permite al operario adecuarse el recorrido a fin de evitar lo más posible la exposición directa al sol, algo que solicitaron al Ayuntamiento como responsable máximo en este sentido, el día 8 de junio de 2022. “A fecha de hoy, a pesar de la respuesta positiva por parte del consistorio, los compañeros y compañeras no pueden adecuarse sus recorridos para evitar los riesgos por altas temperaturas”, denuncia el sindicato. También recuerdan que tienen que vestir un uniforme de poliéster, que no transpira y provoca más calor corporal.

Desde UGT han enviado nuestras condolencias a la familia del compañero, que ha fallecido consecuencia de un golpe de calor.

Desde UGT reclaman de forma inmediata a los servicios de limpieza viaria “un protocolo ante la exposición a altas temperaturas, a las empresas adjudicatarias como responsables de los trabajadores y por su deber de protección de los mismos”.

Vuelven a exigir un protocolo para el trabajo con altas temperaturas

Manuel Menéndez responsable sectorial de limpieza viaria de CCOO del hábitat Madrid, ha querido resaltar, tras el fallecimiento del trabajador en plena calle, que probablemente este accidente se podía haber evitado si existiera un protocolo para el trabajo con altas temperaturas, tal como viene exigiendo el sindicato a través de los diferentes comités de empresa y con campañas de concienciación pública y laboral sobre los golpes de calor y cómo protegerse ante ellos. Hasta el momento tanto empresas como el propio Ayuntamiento de Madrid están haciendo caso omiso.

Trabajador subcontratado

El operario de 60 años, del servicio de limpieza viaria de la empresa Urbaser, que desarrolla sus labores en el distrito de Puente de Vallecas, fue encontrado en la Avenida de San Diego,

inconsciente, con una temperatura de 41,6 grados. Después de las primeras maniobras de reanimación realizadas in situ se decidió su traslado al hospital Gregorio Marañón donde finalmente ha fallecido esta madrugada.