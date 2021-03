Todo el mundo lo da ya por hecho o vaticina su desaparición en poco tiempo. ¿Qué ha fallado? No era un producto de laboratorio perfectamente diseñado y avalado por el Ibex-35? Hagamos un poco de historia, Ciutadans, ahora Ciudadanos, nació en Cataluña para enfrentarse al catalanismo en la época que el PP era la única formación de derecha en el Parlament (entonces el PSC era catalanista no como ahota).

Inicialmente solo obtuvieron tres escaños en el Parlament y después fracasaron en las municipales y las europeas. Una vez reorganizados y, con más medios, empezaron una fuerte campaña que, gracias a una fotografía de su líder, Albert Rivera totalmente desnudo, se dieron a conocer y participante en coloquios a través de los diferentes medios de comunicación y a captar, primero las simpatías y después los votos de los españolistas en Cataluña.

Vean un pequeño video histórico de sus inicios como partido.

Como apuntaba el periodista Vicenç Villatoro, los laboratorios de Madrid creyeron que su pedigrí españolista podría constituir un partido estatal que hiciera posible un viejo sueño, (partido bisagra) puesto que el bipartidismo existente en España era del todo imperfecto. Si PP o PSOE no ganaban las elecciones por mayoría absoluta, necesitaban un partido que les apoyara. Esto lo hacían los nacionalistas del PNB y CiU.

El país que más ha triunfado en este planteamiento ha sido Alemania, en España la idea de poder contar con Ciudadanos y que este apoyara al partido más votado, pero insuficiente para obtener una mayoría, fue muy celebrado, así PP o PSOE formarían gobierno sin tener que someterse a un más que posible chantaje por parte de los partidos nacionalistas vasco o catalán.

Después de cierto éxito en el Parlament, Albert Rivera dio el salto a Madrid dejando Inés Arrimadas al frente de la formación en Cataluña. Rivera tuvo buena entrada en la capital y, muy secundado por aquellos que le apoyaban, mejoró los resultados en las elecciones generales. En una ocasión que, habiendo ganado Rajoy no tenía suficiente apoyo para ser presidente. Entonces él y Pedro Sánchez firmaron un preacuerdo para ver de formar gobierno, pero no llegaron a tener los apoyos necesarios. El resultado fue nuevas elecciones con victoria del PP.

Rivera, más bien de derechas y a la vista de los buenos resultados obtenidos, llegó a imaginar que podría superar al PP y ocupar su lugar en el bipartidismo español, pero este no era el rol previsto por el laboratorio que lo diseñó y en las últimas elecciones generales fracasó, provocando incluso su dimisión. Entonces, Inés Arrimadas que también había hecho el salto a Madrid, quedó al frente de la formación con tan solo diez diputados en el Congreso.

Arrimadas todavía no ha entendido como, habiendo sido la más votada, con treinta y seis escaños en el Parlament, pudiera tener aquel fracaso en Madrid y ahora estar sufriendo por la posible desaparición de Ciudadanos como partido político. Su moción de censura en Murcia, conjuntamente con el PSOE, ha provocado un terremoto político en todo el estado. Ha tenido tres tránsfugas que se han pasado al PP a cambio de formar parte del gobierno autonómico murciano y también ha provocado unas nuevas elecciones en la comunidad de Madrid por el mismo motivo.

Como se ha podido ver, en Cataluña el president Torra ya predijo el fracaso de Ciutadans en las elecciones al Parlament. Después de la derrota sufrida en Madrid en las generales y la dimisión de Albert Rivera, Arrimadas no ha sabido enderezar la formación naranja que, de seguir en las actuales circunstancias puede acabar desapareciendo. El PP, PSOE y VOX están engordando el número de afiliados a costa suya.

Ciudadanos es, aunque lo disimule, un partido de derecha. Han querido acercase al PSOE y lo acabarán pagando muy caro, sus votantes les abandonarán y les costará mucho de aceptar el error.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? La derecha tiene otras opciones y Ciudadanos quedará reducido a nada o desaparecerá. Personalmente no me dan lástima, su paso por Parlament demostró que solo con crispación y engaño no es posible hacer buena política y los resultados están a la vista.