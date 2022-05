El desastre de la Izquierda en Andalucía

- Publicidad-

Juan Espadas e Inmaculada Nieto, ¿por dónde empiezo?

La sociedad está extraordinariamente desideologizada, y de eso se aprovecha la Derecha, pues su discurso basado en la “gestión” se ve muy apoyado por la falta de visión general de una sociedad diferente. La Derecha es así, “gestacional”, pero la Izquierda no debe serlo y nunca lo ha sido… hasta ahora. Y lo peor es que no se trata de una estrategia, sino que la propia desideologización de la sociedad ha llegado a los partidos de Izquierda. Este es el motivo por el que yo siempre he insistido en la necesidad de la Formación en mi partido, y en los partidos en general: por la falta de contenido ideológico que detectaba.

Desastrosamente, son lo propios dirigentes de partidos de Izquierda los que hablan de cosas como “municipalismo” cuando en realidad deberían decir “mierdacipalismo”. El municipalismo no es otra cosa que una visión “gestacional” de la política (basada en la gestión) sin orientación ideológica ninguna, es decir, sin espíritu de transformación. En estos términos se manifiesta Juan Espadas, y ahora ha venido la “salvadora” Inmaculada Nieto a hablar de “los problemas de la gente”, entendiendo por tales “… el bache en la carretera, la falta de chalecos antibala, o la necesidad de mascarillas de última generación…” Nadie habla de las estructuras sociales montadas para que haya un trasvase de capital de la gran masa borreguil hasta la minoría elitista de poder; de las leyes que hacen que la sociedad se sostenga sobre los hombros de los más débiles que no llegan a fin de mes y tienen casi que comer de beneficencia; nadie habla del fraude fiscal, y de las exenciones fiscales que hacen del fraude, en realidad, cosa de idiotas. Nadie habla de cómo se subvencionan los combustibles y estos suben sin parar más allá de la subvención, porque las leyes lo permiten, con lo que en realidad se está subvencionando una subida encubierta con el dinero de todos. Nos hacen trabajar más años, es decir, nos exprimen más, para que las élites que toman estas decisiones puedan vivir mejor, y sus hijos, irse a estudiar Harvard. Nadie habla de estas cosas que tienen que ver con transformar la sociedad. No, se habla de “municipalismo”, y “de los problemas de la gente”. En el colmo del paroxismo se plantea una abstención para que gobierne la Derecha con tal de que Vox no entre en el Gobierno. No se ha entendido nada: Vox es una excrecencia pasajera. El peligro es el PP. Si Inmaculada Nieto tuviera formación ideológica lo sabría, pero como no la tiene, estamos jodidos.

¿Pero qué hacer ante el progresivo “agilipollamiento” de la gente? Desde luego dirigirse a la gente como si fuera gilipollas, no. Hacer creer a la gente que el mundo injusto en el que vive es un “problema de gestión” es exactamente lo que hace la Derecha cuando le echa la culpa (de sus desmanes) a Zapatero, o a Pedro Sánchez. Nosotros no podemos caer en ese error. A la gente hay que “desgilipollizarla” con ideología, no con “municipalismo”. El único que se atrevió a hacer algo parecido fue Pablo Iglesias, y le hicieron la vida imposible hasta que se tuvo que dejar la política para proteger a su familia. Pero si hubiera 17.500 “pablos iglesias” entonces no podrían con nosotros. Lamentablemente lo que tenemos en Andalucía es a Juan Espadas e Inmaculada Nieto. Mala cama tiene el perro.

