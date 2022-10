El deber de ahorrar energía y velar por la seguridad

- Publicidad-

La crisis energética abierta por la guerra y la crisis climática dibujan una “tormenta perfecta” que lejos de desanimarnos, debe ser un acicate para transformar nuestro modelo de consumo de energía en los hogares y en las empresas, comenzando por ahorrar.

Porque no hay energía más barata y limpia que la que no se consume. España y Europa no se lo pueden permitir, y el planeta tampoco.

Cuando hablamos de ahorrar energía estamos hablando de ser eficientes, ajustando el consumo a las necesidades reales y poniendo en marcha medidas que eviten pérdidas.

Eficiencia energética es lograr más con menos recursos

Ser eficientes energéticamente nos permitirá también tener la seguridad de que habrá energía para toda la población con el menor consumo posible.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) marca como meta alcanzar un 39,5% de mejora de la eficiencia energética en 2030, lo que permitirá ahorrar en términos económicos y eliminar la tercera parte de las emisiones de CO 2 .

Teniendo en cuenta que casi el 50 % del consumo de energía final de la Unión se destina a calefacción y refrigeración, de la cual el 80 % se consume en edificios, la consecución de los objetivos en materia de energía y cambio climático está relacionada con la renovación del parque inmobiliario priorizando la eficiencia energética, y tal y como dice la Directiva 2018/844 sobre la eficiencia energética de los edificios y la eficiencia energética, aplicando el principio «primero, la eficiencia energética».

En dicha Directiva, la UE insta a transformar los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo.

En España, el 80% de los edificios son ineficientes energéticamente hablando, en su mayoría por falta de aislamiento térmico, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Para resolver esta deficiencia, hay cuatro grandes aspectos en los que incidir:

Materiales de construcción de calidad, con una larga vida útil y capaces de reciclarse: en el diseño y reforma de las viviendas es crucial la elección adecuada de las materias primas, usando criterios como el lugar de procedencia, grosor, vida útil, capacidad de reutilización y requerimientos de instalación y montaje que permitan un consumo energético bajo y seguro. Evitar las pérdidas de energía y hacerlo de manera segura: se calcula que entre un 5 % y un 10 % del calor se pierde por los puentes térmicos. Poner atención especial en revestimientos y fachadas, que estén adecuadamente ensambladas, fijadas y protegidas contra las condiciones climáticas extremas, ya sea en verano contra el calor y en invierno contra el frío evitando puentes térmicos. Nuevas tecnologías: digitalizar el sector de la construcción y permitir el desarrollo de hogares inteligentes, a través de tecnologías que proporcionan información precisa sobre los patrones de consumo y haciendo una gestión más eficiente. Diseño del entorno: las soluciones de tipo natural, como una vegetación urbana bien planeada, tejados verdes y muros que aportan aislamiento y sombra a los edificios, contribuyen a reducir la demanda de energía, limitando la necesidad de calefacción y refrigeración y mejorando la eficiencia energética de un edificio.

Si atendemos a estas medidas tendremos edificios y viviendas más eficientes, con un nivel de confort y bienestar más elevado, saludable y seguro.

Ante un nuevo escenario climático, es preciso reforzar la cultura de la seguridad y la prevención

En este contexto de crisis climática y energética, no podemos permitirnos obviar el tema de la Seguridad, como elemento clave para un país responsable.

Este verano presenciamos el derrumbe de parte de la estructura del escenario y de los accesos del Festival Medusa, en Cullera, debido al fuerte viento, que se saldó con la muerte de un joven y decenas de heridos, además de pérdidas económicas por la suspensión del Festival y las denuncias presentadas por los afectados. Los fenómenos atmosféricos extremos cada vez van a ir a más.

Es además urgente atender la seguridad en el caso concreto de las instalaciones fotovoltaicas, debido al espectacular auge del autoconsumo que se está viviendo, por las subidas de precios de la factura de la luz.

Queremos insistir en este tema, teniendo en cuenta que las placas solares van a ser cada vez más habituales en espacios públicos como colegios o centros comerciales, viviendas, donde hay alta afluencia de personal y es vital extremar las medidas de seguridad.

Se producen accidentes en plantas fotovoltaicas, tejados, estructuras elevadas y cubiertas industriales durante la instalación y se pueden producir después ante una fuerte ráfaga de viento, si no están adecuadamente fijados a las cubiertas, en muchos casos tejas u otros materiales que no están preparados para soportar determinados pesos si se hace de forma incorrecta.

Asimismo, es crucial un adecuado mantenimiento, ya que son materiales que sufren desgaste, como consecuencia de estar a la intemperie.

No podemos anticipar cuándo será la próxima tormenta, lo que sí podemos anticipar es la seguridad garantizando la durabilidad y calidad de todas las instalaciones, los materiales que se usan y su correcto anclaje, contando con personal cualificado.

El cambio climático es implacable, queremos hacer una llamada a la importancia de la seguridad, que junto a la eficiencia energética, son las claves para adaptarnos al mundo actual, cuidando el medio ambiente, nuestra economía y la seguridad de la población.