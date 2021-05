El nefasto resultado para la izquierda de las elecciones en Madrid del pasado 4M han abierto un tsunami político contra el PSOE de gran parte de la opinión pública y publicada. No hay tregua para un partido que Gobierna, que hace sólo tres meses ganó las elecciones en Catalunya, que alcanzó con discretos resultados la segunda fuerza política en Euskadi, gracias a lo que consiguió su espacio en el Gobierno de Urkullu, y que pelea en plena pandemia contra viento y marea con una oposición descarnada que no ha dudado en utilizar bulos, medias mentiras y la peor oposición de la historia de España en Democracia para derribar al ejecutivo de coalición al precio que sea para los ciudadanos.

La estrategia de Moncloa con las mociones de censura salió mal en Murcia y Castilla y León. Pero no siempre los vencedores tienen la fuerza de la razón. Es el caso. «Venceréis pero no convenceréis» dijo Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca ante Millán Astray y los falangistas que aupaban a la gloria a Franco ante la mirada de su esposa, Carmen Polo. Pues eso.

Problemas de lejos en el PSM

El problema del Partido Socialista de Madrid viene de lejos. Desde hace 26 años que perdió el poder por el «Tamayazo». Y probablemente, según dicen quienes tienen memoria histórica, de mucho antes. Ningún Gobierno, nadie en Ferraz desde Felipe González supo arreglarlo. Mal. De aquellos polvos vienen estos lodos. Pero ni la situación la inventó Pedro Sánchez, ni su jefe de gabinete, Iván Redondo, ni el secretario de organización de Ferraz, José Luis Ábalos.

De tanto repetirlo, nos hemos creído que el Gobierno reaccionó tarde y mal. Que ha hecho una fatal gestión de la pandemia y que ahora abandona a su suerte a las comunidades con el fin del estado de alarma.

Parece que los hechos no importan. España va a recibir, gracias en parte a la gestión y la pelea de España en Europa, 140.000 millones de euros, el segundo país más beneficiado tras Italia de las ayudas Europeas en el Plan de Recuperación. El ritmo de vacunación alcanza récords de más de medio millón de personas vacunadas al día. Las iniciativas del ejecutivo entre ERTES, ayudas directas e inderectas, créditos ICO y subvenciones han permitido sobrevivir a una buena parte de los autónomos, pequeñas y medianas empresas. Nada es suficiente, de acuerdo. Pero se hizo cuanto se pudo.

Estado de alarma

Tampoco importa que hoy quienes más critican el fin del estado de alarma sean los mismos que acusaron a Sánchez de querer acabar con las libertades cuando lo instauró de nuevo hace seis meses. La memoria es frágil para con algunos. El PSOE no tiene esa suerte.

Faltó diálogo y entendimiento con la oposición en medio de la pandemia. Sí, faltó. Pero es difícil entenderse cuando la otra parte no quiere.

En medio del barrizal, la derecha y la extrema derecha contaron y cuenta, para dar la estocada final a Pedro Sánchez y los suyos, con la estimable colaboración de Felipe González, algunos barones y ex barones socialistas, entre ellos los ya experimentados, para su expulsión del PSOE, de Leguina y Redondo Terreros, entre otros.

Ahora las voces de Génova se escuchan contra el PSOE por expulsar a quienes llevan años alentando al PP. Y a todos se nos olvida que los estatutos de Génova son más duros aún con quienes colaboran con otros partidos para derrotar al propio.

Dentro de la propia militancia socialista, que nunca aceptó que un estratega a sueldo, con muchos aciertos y algunos errores de calado, como Iván Redondo -al que ni conozco ni él ha tenido intención alguna de conocerme- se quiere la cabeza del director de gabinete del Presidente. Muerto el perro, se acabó la rabia, piensan algunos.

Madrid se ha perdido con un descalabro probablemente necesario para levantar las alfombras del PSM. ¿Y qué?. Ahora Ferraz tiene una oportunidad única, ayer mismo lo reconocía el secretario de organización, José Luis Ábalos, de reconstruir, buscar la figura idónea para volver a recuperar la ilusión madrileña por el voto socialista. Y si no lo consiguen, en el castigo estará la penitencia que favorecerá al PP.

El PSOE no mereció más en las elecciones de Madrid en las que ha arrasado Isabel Díaz Ayuso. Muy mal tuvo que hacerse, y muchos fallar las estrategias de la izquierda, y no sólo del PSOE, para que esto ocurriera.

Podemos ya tomó medidas con el abandono de la política de Pablo Iglesias. Se reconstruye con imágenes femeninas potentes y con fuerza. Como probablemente tenga que hacer el PSOE.

No es tampoco el mejor momento de iniciar la guerra contra Susana Díaz en Andalucía. Puede perder Pedro Sánchez este nuevo envite con la andaluza, porque la militancia española no es la de Andalucía, porque esa misma militancia, especialmente quienes más lo dieron todo por el regreso del hoy secretario general del partido, no recibieron más que desprecio tras alcanzar la gloria. Todo esto es verdad.

La corrupción no tiene castigo

Pero miremos al otro lado. Cómo a la derecha los casos de corrupción continuada, y no aislada, con sus líderes en prisión y quienes no lo están, con dudas razonables de haber participado en las más miserables prácticas corruptas con el dinero de todos los españoles, apenas les supone castigo de la ciudadanía.

El PSOE y Ferraz pueden equivocarse. De hecho lo hacen con Andalucía y lo hicieron en la comunidad madrileña, cuando no fueron capaces de reaccionar ante lo que el pueblo de Madrid pedía a gritos. Miguel Ángel Rodríguez supo ver para Isabel Díaz Ayuso lo que necesitaba una población cansada de restricciones, de apretarse el bolsillo, de vivir con la angustia de que pasaría con su empresa, o trabajo al día siguiente.

Pero no fue la pandemia culpa del Gobierno de Sánchez, y quienes desde los medios vimos de cerca a los ministros en su lucha contra la adversidad, sabemos que hicieron todo lo que estuvo en su mano, con la capacidad que les daban las circunstancias, para tratar de enderezar un país que se iba a la deriva con hospitales saturados, muertos, familias destrozadas, una economía maltrecha y un pánico a cómo sobrevivir mañana. Esto el PSOE no supo trasmitirlo. Y lo está pagando caro.

Que el PP fracasara en Catalunya o en Euskadi no tiene penitencia. La corrupción no tiene castigo mediático ni ciudadano, al menos en su justa medida.

Pero que el PSOE, entre Ferraz y Moncloa, fallaran en la estrategia de Madrid no tiene perdón y lleva, para muchos que de tanto repetirlo pueden convertir el deseo en realidad, desestabilizar el Gobierno de España.

Crítica

La crítica mediática perdió el rumbo en su deseo de acabar con Sánchez. Más crueles aún fueron con Pablo Iglesias. Deberían estar contentos del fracaso en Madrid, pero claro, de eso no tenían duda. Ahora que han acabado con el líder de la coalición morada, que está herido y no muerto, ya tienen el camino despejado para poner la diana en Moncloa.

Es probable, no seguro, que la opción del alcalde de Sevilla como rival de Susana Díaz en las primarias el PSOE en Andalucía suponga un nuevo desacierto orgánico de Sánchez y los suyos. O no. O sí. Pero esto ya se vivió antes con los pactos para derribar a Felipe González. Sólo que ni Pedro Sánchez tiene las manos manchadas de sangre con los GAL, ni su partido ha protagonizado desde su llegada a Moncloa los casos de corrupción que alcanzaron a los felipistas.

No recordar la historia reciente de nuestro país puede llevarnos a tergiversar la realidad.

Si Ferraz y Moncloa se equivocan en Andalucía, tras el descalabro en Madrid, lo pagarán en las urnas. Pero, mientras, hay todo un engranaje poderoso y justiciero que perdona la corrupción, los falsos relatos y la deslealtad de la oposición y no que un partido de gobierno pierda las elecciones en Madrid, como ha hecho en los últimos 22 años.

Sobrevivir a tanta inquina será casi un milagro. Pero hay opciones.