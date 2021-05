- Publicidad-

Ea, ya tenemos tangana, y no me refiero al madrileño gestor rodeado de músicos… En España el problema principal ahora es el “Crucialismo”. Cuando estudiaba en la universidad Historia de la Ciencia, clasificábamos académicamente los tipos de hipótesis y había una que me llamaba la atención: la “Hipótesis Crucial”, aquella tesis o teoría que al ser propuesta invalidaba a todas las demás, obligando a elegir.

Anótese: yo soy contrario a los indultos por algo muy sencillo, creo que la gravedad de los delitos es suficiente para no plantearlos salvo circunstancias excepcionales que no se dan… ahora, que sepamos. Fácil de entender, y discutible ¿no?

No quiero entrar, empero, en este juego perverso que es calibrar que una decisión así traiciona, acababa con, arruina, derrumba, justifica, provoca… nada de eso ocurre ni ocurrirá ni tiene por qué pensar nadie que pudiere ocurrir. Podría ser una gran cagada, la mayor de Sánchez… o no. El problema es que la oposición en bloque (incluido el quintacolumnismo felipesusanista), cuando se le saca la nariz de su horizonte prefigurado: ve la hecatombe donde, en realidad, no hay más que Estado y democracia, abogadas y responsables, decisiones o recursos…

No pasa nada. Rebajemos la tensión, y dejemos que hablen tribunales, parlamentos y votantes; la función de la prensa no es calentar ni decir las verdades y menos jurídicas, porque el Derecho no es sino su argumentación, sólo existe en ella; el anciano iusnaturalismo hace mucho que sólo forma parte del ideario de algunas congregaciones moralistas, y poco más.

La pregunta es ¿por qué todo lo que hace este Gobierno se convierte en una especie de felonía (le encanta a Casado el vocablo, no sé qué le evocará) sobre la cual pivota el futuro de España? Aquí se ha organizado terrorismo en el seno de los Cuerpos de Seguridad, hemos resistido (o sabe el dios) Golpes de Estado con disparos de fuego real en el Parlamento, hemos asistido a estafas organizadas desde sindicatos mayoritarios, al robo sistemático del dinero público con tramas organizadas desde las propias instituciones, privatizaciones escandalosas para colegas de pupitre, usos torticeros de las altas instancias del Judicial, aparentes ganancias espurias para símbolos constitucionales humanos (¿lo cogen?), corrupción estructural en partidos con responsabilidades de Gobierno, hemos participado en guerras que nos han puesto en el disparadero mediático de grupos terroristas internacionales, tramas de todo tipo menos limpias, amnistías fiscales… no se rompió nada ¿y todo lo que diga Pedro Sánchez y sus aliados “comunistas” es un ataque sistemático a la convivencia?

Hace falta ser muy lerdos para entrar a este trapo, y sin embargo lo hacemos. Quizá lo seamos, no es concluyente el razonamiento, pero finas precisamente no andamos. El nivel de la prensa española media es… partidista, dejémoslo ahí; convertida la política en un “reality” chungo, con sus personajes, sus roles prefigurados, sus cuotas, sus nóminas, etc., ya sólo hay que apuntarse a la ganancia, que si se tratara de la televisión sólo sería dinero, pero lo que se juega aquí es un umbral más alto: no el dinero sino el control de las fuentes del dinero, por eso hay tanto interés en crear confusión, tensión y Crucialismo… los beneficiarios son los sectores ultraconservadores que sólo quieren consolidar sus enormes ganancias y, si es posible, aumentarlas.

No he dicho que haya alguien detrás, eso es imposible. No creo en conspiraciones. Digo que si abandonamos el ejercicio de pensar, de analizar y de formarnos para profundizar: abrimos la puerta a una especie de “prensa del corazón” a quien se encarga nada menos que la vigilancia del Estado, para terminar hablando de ropajes, peinados, camisas, coletas y estilos: obviando todo el debate estructural de fondo, esto es, la política de verdad. Muchos periodistas se centran sólo en lo que es es medio verdad, faltando a las complejidades de los asuntos. Me cansa esta prensa tendenciosa, la verdad; hablan desde el discurso único y con su actitud descalifican todo lo demás, eso es el Crucialismo: la democracia no es así, es la complejidad y la multitud conviviente de intereses.

Y cuidado (seguro que ya saben por qué digo esto): Cuando el himno suena, tierra lleva.