El Consejo de Ministros no puede aprobar hoy la retirada del uso de las mascarillas en las farmacias y centros sanitarios, ¿por qué?

- Publicidad-

Durante la comparecencia de la semana pasada del ministro de Sanidad, José Miñones, había asegurado que su retirada “se produciría tan pronto como sea posible”, pero no va a ser este martes, a pesar de crear falsas expectativas.

No precisó la fecha exacta de la desaparición de su uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios. Además, declaró que no apuntaba a un día exacto para no estar pendiente de una fecha determinada y que luego no pudiera cumplirse, como así ha sido.

¿Por qué no lo puede aprobar el Consejo de Ministros?

Ayer, el ministro confirmaba que el asunto no sería tratado en el Consejo de Ministros de este martes, pero aseguraba que su retirada será “tan pronto como sea posible”. La razón por la que aún no se va a proceder a la retirada de la obligatoriedad, explicaba, se debe a que “no es simplemente la parte de las mascarillas, sino que es todo un decreto de crisis sanitaria, que tiene que ser informada y tiene que pasar los trámites administrativos correspondientes”.

En sus declaraciones, añadió que la parte prioritaria del proceso era la consulta al Consejo Interterritorial de Salud, y la decisión fue secundada por todas las comunidades autónomas.

¿Dónde seguirá siendo obligatoria la mascarilla?

Tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se aclaró la posibilidad de mantener la obligatoriedad de las mascarillas en algunos espacios sanitarios donde haya especiales característicos y pacientes inmunodeprimidos, como las UCI, las zonas de oncológicos, quirófanos o Urgencias.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas llegaron al acuerdo de su retirada el pasado viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Se esperaba que la aprobación de esta medida se produjese este martes en el Consejo de Ministros para que un día después se publicase en el BOE. Sin embargo, no será así. No se pueden crear falsas expectativas y menos hacerlo tan cerca de unas elecciones generales.