Ya lo dijo ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cuando anunció su voto positivo a la Ley Zerolo: «pónganse en el Gobierno de acuerdo y dejen de liarnos y de meternos al resto en pequeñas peleitas«. También recordó el vasco que «son temas serios«. Su intervención resume muy bien lo que estos días se vive en el Parlamento debido a las diferencias que se hacen públicas entre los dos socios de Gobierno y que vienen, especialmente generadas, por la negativa de Carmen Calvo a la Ley Trans que la ministra Irene Montero quiere ya que se apruebe en el Congreso.

Fueron varios los grupos que ayer dieron su voto favorable a la Ley Zerolo y que pidieron también que esto no retrase la Ley Trans. Mientras, desde Unidas Podemos se había intentado, sin éxito, que otros grupos del Congreso, como ERC, no apoyaran la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación.

Varios grupos parlamentarios manifestaron ayer que la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato no puede suponer el bloqueo de la Ley LGTBi y la Ley Trans en el Consejo de Ministros. Según fuentes de Unidas Podemos, «las tres leyes son imprescindibles para un país que avance y proteja los derechos en materia de antirracismo, derechos LGTBi y de las personas trans».

La coalición morada aclara también que «d esde UP no se ha impedido el trámite de la PL para evidenciar una vez más la voluntad de llegar a acuerdos en relación al paquete legislativo antidiscriminatorio completo, que incluye las tres leyes tal y como establece el acuerdo de Gobierno«.

A juicio de Unidas Podemos, «todas las cuestiones que han quedado fuera del texto por su presentación unilateral por parte del PSOE y que se habían negociado durante meses por parte de la DG para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial con los colectivos que trabajan la materia se llevarán al Parlamento, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación«.

Ley Zerolo

La Ley Zerolo recoge la creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y No Discriminación, una figura con personalidad jurídica propia, independiente, que contará con la asistencia y apoyo de los recursos de las administraciones públicas para llevar a cabo su labor con garantías.

Además, pone en marcha una Estrategia Estatal de Lucha contra la Discriminación que implique a todos los niveles de la administración. Y se promueven cambios normativos que permitan a las personas y los movimientos sociales emprender acciones legales contra quienes discriminan, además de recogerse una serie de sanciones de carácter administrativo para los infractores con el fin de dar una respuesta legal rápida, clara y contundente.