El Comité Asesor de Bioética de Bélgica considera que las incertidumbres científicas son demasiado grandes como para plantear vacunación obligatoria ante la COVID-19 y cuestiona el pasaporte covid

El Comité Asesor de Bioética de Bélgica acaba de emitir un dictamen sobre las cuestiones éticas vinculadas a la vacunación obligatoria de la población adulta durante la pandemia. Lo solicitó el Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, Frank Vandenbroucke.

El dictamen puede leerlo íntegramente aquí. Contiene veinte páginas y concluye con sólidas reservas, señalando tres condiciones estrictas, donde al menos una de ellas según el Comité no se cumple. Señala que la vacunación obligatoria sería éticamente aceptable «si y solo si esto fuera necesario para establecer una estrategia integral de reducción de riesgos para proteger a la sociedad y a las personas, y se resolvieran las incertidumbres científicas actualmente presentes, se cumpliera con determinadas condiciones transversales de equidad, transparencia y legalidad».

Eliminar incertidumbres científicas demasiado grandes

En primer lugar se señala la condición que hace referencia a las grandes incertidumbres científicas existentes en estos momentos. Señalan que «la vacunación obligatoria no puede aplicarse con carácter de urgencia». Po lo tanto, no sería una herramienta útil para responder a esta nueva ola de la pandemia. Sobre todo, señalan que «antes de cualquier implantación de la vacunación obligatoria, hay que eliminar las incertidumbres científicas que actualmente son demasiado grandes». Y se refiere a distintos aspectos:

la protección conferida por las vacunas existentes contra las variantes en circulación y en particular, sobre la variante omicron

la duración de la protección y el calendario de vacunación aún por definir

la definición de los grupos destinatarios (¿Toda la población o grupos de riesgo?)

La forma en que esta estrategia de vacunación se articula con otras medidas de salud pública tanto a nivel preventivo como a nivel de curación (si las opciones terapéuticas se vuelven más numerosas y disponibles).

Recomienda que la vacunación siga siendo voluntaria

El Comité recomienda que la vacunación siga siendo voluntaria, como ocurre en el caso de la gripe. Señala que tampoco sería aceptable plantear la vacunación obligatoria para las personas vulnerables nada más.

La falsa seguridad del pasporte covid

El Comité también advierte sobre la sensación de falsa seguridad que puede estar dando el pasaporte covid a las personas vacunadas. Y por esta razón, considera que habría que reevaluar el uso de este tipo de medidas.

Transparencia y mediante ley

Recomienda que en caso de valorar la posibilidad de una vacunación obligatoria, ésta deba plantearse de manera transparente y mediante legislación que defina las sanciones proporcionadas y justas en caso de no querer vacunarse. Considera el Comité que sería «éticamente inaceptable» implementar cualquier restricción física destinada a someter a la fuerza a una persona a la vacunación, o cualquier restricción de acceso de una persrona no vacunada a una atención adecuada y de calidad, ya sea urgente o no, sobre la base de su estado de vacunación únicamente.

La ley también debería definir «el régimen de indemnización que prevalecerá en caso de daño causado por la vacunación obligatoria» y «en qué circunstancias se puede solicitar prueba de su obtención y quién puede legítimamente proceder a la verificación de la obtención».

La inmunidad colectiva puede no ser alcanzable

El Comité indica que, con más de tres cuartas partes de la población belga vacunada de forma voluntaria, se observa que la inmunidad colectiva puede no ser alcanzable e indica que «puede ser necesario vivir con el virus» «para reducir los riesgos de hospitalización y muerte, los riesgos para los equipos sanitarios de tener que afrontar dilemas éticos, los riesgos para la medicina de atención primaria y los asociados a la posible aparición de nuevas variantes».

Una creciente polarización de la sociedad

Desde el Comité señalan que el clima que se está generando es de una creciente polarización de la sociedad. En este sentido, señala que la mayoría de la ciudadanía ha mostrado hasta ahora confianza en las vacunas, ya que las tres cuartas partes de la población belga se ha inoculado las vacunas. Pero que pase lo que pase, «también habrá que informar a la ciudadanía de forma clara y adecuada para que el recurso a la vacunación obligatoria, se así se decidiera, pueda tener lugar en un clima de confianza hacia la vacunación contra la COVID-19 y sobre la política general de vacunación».