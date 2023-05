El color y la diferencia en la danza: Damaris Ruiz

- Publicidad-

Pude conocer por casualidad a Damaris Ruiz, el azar del destino que nos depara sorpresas que nos llegan a marcar. Me llamó la atención esa joven que irradiaba una madurez y una luz inusual para sus poco más de treinta años y me fascinó. Debo dar gracias a la vida por poder entrevistar a esa gran mujer y paseando por ese Madrid castizo de la Gran Vía comenzamos a charlar. Si bien la vida no le fue fácil, esta viguesa, que perdió a sus padres y la vida la trato con esa crueldad, que en ocasiones muestra fue la que alimentó su fuerza, su delicadeza y su bondad.

1-¿Cómo llegaste al mundo de la danza y el ballet clásico?.

En esta pregunta no puedo evitar no emocionarme. Mi mama antes de morir le pidió a mi abuelo que quería que yo hiciera algún tipo de deporte, al principio mi abuelito probó con la gimnasia rítmica pero la profesora le dijo que yo era muy mayor, yo solo tenía 4 años. Entonces fue él quien encontró la Escuela de ballet Susana Castro, ( https://www.danzasusanacastro.com/ ) y es ahí en donde aprendí lo que se de la danza. Gracias eternas para siempre.

2- ¿Cómo mantienes intacta y sigue creciendo tu pasión por la danza?

Con esas preguntas tan ingenuas disparas a dar, mi querido amigo, pero eso me gusta, de verdad.

Creo que es la motivación de ser cada día mejor, de descubrir algo nuevo y saber qué la danza nunca será perfecta, eso me da fuerza a mí misma y seguir centrada y enfocada en esta pasión que me atrapó.

3- Muchas veces nos preguntamos y te la traslado a ti ¿Cómo sirve el ballet y la danza para el desarrollo personal de una persona ¿Puede llegar a cambiar el mundo que conocemos?

Para mí la danza me ha ayudado, especialmente, a ser disciplinada y enfilar en algo que realmente amo, cuando bailas por ejemplo lo único que puedes pensar es en el momento presente en ejecutar los movimientos, pero luego está la parte artística que te hace sentir y querer contar una historia con tu movimiento. La danza me ayuda a no ver el mundo real, que a veces puede llegar a ser muy duro o complicado

4-Esta pasión se caracteriza por el sacrificio, la entrega y el esfuerzo y curiosamente desde fuera proyecta lo contrario, delicadeza, sutiliza y una maravillosa imagen de la misma liviandad ¿Cómo lo combinas, ambas facetas, en tu vida diaria?

Es extraño si. En mi día a día muchas veces es difícil porque digamos que no puedo demostrar esa vulnerabilidad y ese sentimiento de «bondad”. Es duro porque, muchas veces, la gente se aprovecha de ello y ahí está la danza que consigue plasmar la fuerza y la ferocidad con la mayor de las delicadezas.

5- Sé que te vas a asusta, eres demasiado humilde, r cuanto te diga lo que voy a expresar. Tienes muchos puntos en común con la gran Tamara rojo y ahora sorpréndeme ¿Hasta dónde esperas llegar y que estoy convencido que llegaras?

Ojalá ser como Tamara rojo, siempre la voy admirar.

Quiero llegar a bailar en una compañía de danza desde que tengo uso de razón, pero también me he dado cuenta que como mujer negra que no tiene los estándares de la danza clásica o neoclasica sera complicado llegar a lograrlo. Llegados a este punto este año me he dado cuenta que yo como persona y bailarina soy valiosa soy buena en lo que hago y ahora lo se.

Me lo he demostrado durante estos 4 años de gran trabajo, lo digo desde mi ego, pero también siendo realista y teniendo más paciencia conmigo misma, quiero decir que si no lo logro me dolerá mucho pero que realmente lo intente con todo mi corazón y amor por la danza.

6-¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer por tu pasión por la danza?.

Creo que mi físico es una batalla perdida para mí. En la danza el físico es el 90% para que te contraten en una compañía, muchas veces es doloroso, porque mi físico no sigue esos patrones, tengo músculos y curvas, es algo que se puede cambiar, pero hasta un límite!

7- ¿Cuándo te miras al espejo que es lo que ves?

A veces veo a una mujer que ha logrado bastantes cosas, pero no suelo ser muy amorosa conmigo misma, últimamente intento quererme más. Ahí me tienes en un camino que de verdad no es fácil.

8-Has participado en el musical el Rey León y ahora ¿Cuáles son tus nuevos retos personales y profesionales?

Entrar en una compañía de danza neoclasica,actualmente me quedaré en París intentando aprender inglés y ver qué posibilidades tengo aquí, me habían cogido como aprendiz en Hungría en una compañía en szekesfehervar balett, lo cual fue un regalo. Lo que quiero lograr es ser fuerte y que me respeten por mi danza, quiero bailar en una compañía pequeña, es lo que he querido siempre y después retirarme.

9- ¿Te ha costado mucho desnudar tu alma en el largometraje “Donde me lleve el viento” y que el próximo día 4 de mayo disfrutaremos en la premier en el cine Capitol?.

Un poco de miedo, siempre me ha costado mucho hablar de mi misma. Temo ser juzgada pero Ana ha conseguido que pudiera abrirme y le estoy eternamente agradecida y de esa manera poder contar parte de mi vida y que todos que vean el documental conozcan verdaderamente a Damaris, una mujer que se alimenta de sus sueños.

Cosas del destino, ahí estaba el imponente cine Capítol, silencios y discreto, nos miramos, con mirada cómplice sonreímos y ella mepregunta “ ¿Qué te parece si te invito a una cerveza en el Beer Station y seguimos la conversación” . Yo asiento con la cabeza y con la mejor de las sonrisas añade “Pero pagas tú”.