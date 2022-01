- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado por tercera vez la Feria Internacional de Turismo, FITUR, con motivo del Día de Madrid, y ha comparado Jaén con Venezuela. “Dicen los madrileños de Jaén, de Venezuela o de Usera que tenemos el mejor estilo de vida del mundo”.

La líder populista se ha olvidado de los problemas que tenemos en la región, y más concretamente del caos que existe en la Sanidad Pública. Con los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) cerrados y los centros de Atención Primaria colapsados, en la región no se dan citas para antes de 15 días y, como última instancia, una semana para atención telefónica, mientras crecieron las desigualdades en la región un 20% en 2021.

Mientras todo esto ocurre, hace dos días Ayuso presentaba el servicio de vídeo consulta -cuando los médicos de familia no pueden gestionar las llamadas convencionales-, con una frase lapidaría: “El gran hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños”.

Ayuso compara Jaén con Venezuela

Ayuso ha asegurado en Fitur que nos esperan “los mejores años para Madrid” y que “si hay algo que enamora a las personas que nos visitan cada año es nuestra forma de vivir”. “Dicen los madrileños de Jaén, de Venezuela o de Usera que tenemos el mejor estilo de vida del mundo”, ha sostenido.

No es verdad que Madrid sea la que más Patrimonio de la Humanidad tiene

Ayuso, que ha estado junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado que “si tomamos la Puerta del Sol como epicentro como un radio de 100 kilómetros, en ningún lugar del planeta encontramos tanto patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, artes escénicas, oferta cultural y cinco Patrimonios de la Humanad”.

Esta afirmación no es cierta. Pero no es que no lo sea a nivel planetario, sino que no lo es en España. Para empezar, Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro bienes nombrados Patrimonio de la Humanidad. El líder cultural, por tanto, no es Madrid, ni la Puerta del Sol. En España hay una ciudad que tiene cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algo que no posee la capital, y que tampoco tienen en China, ni en Italia, que son los dos únicos países que nos superan en cuanto a muestras de patrimonio. Pero que sí tiene Córdoba.

Y si miramos a nivel provincial, Madrid está al mismo nivel que Barcelona con tres bienes de Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO. Eso sí, Ayuso se apropia de monumentos que están en otras comunidad autónomas.

España tiene un total de 47 bienes declarados como Patrimonio Mundial por la Unesco, solamente Italia (54) y China (53) tienen más tesoros reconocidos. La Convención de 1972 de la Unesco establece que ciertos lugares de la Tierra con un “valor universal excepcional” pertenecen al patrimonio común de la humanidad. 190 países forman parte de la comunidad internacional y cuya misión es identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante del planeta. La Lista del Patrimonio Mundial incluye 1.092 tesoros (845 culturales, 209 culturales y 38 mixtos) de un total de 167 estados.

Un millón y medio de madrileños en situación de pobreza

Mientras Ayuso alimenta su chovinismo cultural, casi un millón y medio de madrileños se encuentra en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social. Son las dramáticas conclusiones de los sindicatos madrileños, UGT y CCOO. Esta dejadez ofrece una preocupante radiografía de la situación socioeconómica en la región.

Según estos datos, 1 de cada 5 madrileños se encuentra en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social, más del 20% de la población madrileña. Percibir ingresos inferiores a 9.629 euros anuales es el límite bajo el cual se considera que una persona está en situación de pobreza.

El riesgo de enfrentarse a esta situación ha crecido un 10% en un año en Madrid, frente al 4% de media nacional. Los autores del informe destacan la idea de que en nuestra región “llueve sobre mojado” y hablan de un “estancamiento”, puesto que en la última década no ha bajado nunca del 19%.

Niños en riesgo de pobreza

Entre las cifras más duras cabe destacar que entre la población menor de 16 años hay 266.000 niños en riesgo de pobreza y casi 200.000 personas mayores pobres pese a las pensiones.