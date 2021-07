«El chiringuito soy yo»

- Publicidad-

Esta es la frase del día.

Qué desfachatez tiene este individuo que ha ido de un lado para otro, después de ser un auténtico fracasado en su profesión?.

Porque si te vas de la política es porque no sirves para ella, vete a tu profesión si es que sirves para eso y si no, sigue con otro camino que no sea aprovecharte de la política, en lugar de medrar(ganar dinero) porque en tu profesión no sirves?

Los fracasados o mediocres en su profesión han aprovechado para entrar en política y medrar, es decir sacarse una pasta gansa, que en este caso asciende nada más y nada menos que a 75.000 € al año, vamos algo más de 6000 € al mes, el sueldo de un ministro.

Crear chiringuitos para enchufados, que no tienen ningún criterio ético y estético, es más que una sinvergonzanada, y nunca mejor dicho, para no hacer NADA DE NADA; esto que ha hecho la Sra Ayuso es indigno, pues en Madrid existen muchos ciudadanos

que no llegan al SMI y un número elevado de pobres y parados. ¿Qué le debe usted al «Sr» Cantó para cometer semejante desfachatez? Que es un tránsfuga de UPyD para pasarse a Ciudadanos primero y de aquí al PP?

Sra Ayuso, cada vez que piensa o habla mete la gamba, como ya se vio con la pandemia, con su » famosa libertad» para hacer que cada uno haga lo que le venga en gana.

Y no le voy a hablar del turismo de borrachera, ni de botellones. Simplemente le sugiero que piense por el bien común de Madrid y que su verborrea la aparte, ya la utilizó en demasía durante el periodo electoral para que le votaran.

Póngase a trabajar por la Comunidad de Madrid y déjese de historietas de la «Oficina del español», que de eso sabe mucho más que usted y que Cantó la Real Academia de la Lengua, y el Instituto Cervantes.

¿Qué funciones va a tener en Madrid? ¿Cómo lo va a explicar el susodicho a la ciudadanía? ¿Tiene capacidad para ello? Tiene pedagogía para transmitirlo a la sociedad? Qué cultura va a trasmitir a España?

¿Es que Ayuso se ha creído que es la Presidenta de España? Habla y dice como si lo fuera. Pero qué se ha creído esta mujer? Su asesor está metiendo la pata hasta la ingle; se cree que sigue siendo el que era?

En el mismo gallinero no puede haber dos gallos, ya saben a qué me refiero, y si quieren se lo aclaro: Casado-Ayuso; Ayuso-Casado. Ambas personas pretenden lo mismo? Llegar a La Moncloa, presuntamente, y por mucha Oficina del español que monten no lo van a conseguir aunque se unan las tres ultraderechas.

El pueblo español, y nunca mejor dicho lo de español, no se ha vuelto gilipollas. Pretenden que lo sea, pero nanai de la butterfly, el pueblo español no se deja engañar por quienes quieren volver a los años de la dictadura franquista. Es el momento de empezar a decir: «No, no, no, nos moverán…»

Así no se atrae al turismo, que no le hace falta a Madrid, piense en crear puestos de trabajo en Sanidad, en Educación, en I+D+i que falta hace un buen número de profesionales de calidad, de trabajadores en los sectores Primario y Secundario, auténticos profesionales, aunque dudo que sepa lo que son.

El transfuguismo está de nuevo de moda, como se ha visto en Murcia, en Madrid y otros lugares.

Como concejales que se ponen de acuerdo para ser alcalde 2 años uno/a y 2 años otro/a como es el caso de Cartagena, donde afortunadamente el pacto PSOE, PP, y Ciudadanos, en el que se han repartido la Alcaldía y la vicealcaldía, es un fracaso.

Decía, afortunadamente, porque el PSOE sancionó y expulsó a la hasta entonces socialista Belén Castejón y 6 concejales del mismo signo que pactaron con la actual alcaldesa Noelia Arroyo del PP. O el vicealcalde segundo del CS que parece estar de Don Tancredo, o de Don Hilarión en la verbena de la Paloma, y en este caso en las procesiones de Semana Santa cartageneras.

El resultado del pacto es que Cartagena, lo mires por donde lo mires, está sinceramente mal. Pero no me voy a extender en este tema.

Y siempre se repite la misma historia, ya no roben más, ya no roben más, estamos hartos de aguantar la misma historia…

Y el Toni Cantó que profesión tiene reconocida?

Supuestamente, titiritero de primera, segunda, tercera o cuarta fila?

Poco puede aportar a su chiringuito, a no ser que lo veamos en televisión hablando español y pedagógicamente? tratando de convencernos de la importancia del castellano leyendo algún párrafo del Quijote. Y por ese trabajo le van a regalar 75.000 €? Pues cuánto ganan los políticos de primera

división?

Cantó, usted sería capaz de renunciar a los 75.000 € para financiar los médicos de familia, los pediatras, los profesores que hacen falta en Madrid?

Entre unos y otros la pelota de crear puestos de trabajo en el tejado.

A lo mejor con este, su chiringuito, deja de ser un MERCENARIO DE LA POLÍTICA y nos sale un Castelar, aunque por los estudios que parece tener? A lo mejor llega a espadachín en alguna de las novelas de Pérez Reverte o a perro de caza de los Santos Inocentes, aunque posiblemente le hubiese gustado el papel del actor que hacía de perro de caza, de la obra de Miguel Delibes.

<<EL CHIRINGUITO, SOY YO>> Sr Cantó, esta frase me suena a <<EL ESTADO, SOY YO>> es posible que no sepa quién la dijo. Vd, tiene ya canas suficientes para descansar en su diván, y no ponerse a estudiar ahora.