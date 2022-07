El chalaneo de Moreno Bonilla con Vox que no existió cuando pactó por necesidad en 2018

- Publicidad-

Los caminos de la política son insondables y muchas veces hasta incomprensibles. La histórica mayoría absoluta del Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio ha servido para constatar que derecha y ultraderecha se llevan mucho mejor a las maduras que a las duras. Cuando tras los comicios andaluces del 2 de diciembre de 2018 Moreno Bonilla logró que un pacto de Gobierno entre PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox desbancara por primera vez en la historia a la izquierda del poder en Andalucía, pocos podían pensar que este triunvirato de facto iba a traer por la calle de la amargura al líder andaluz del PP, que incluso le llevó a adelantar las elecciones a junio pasado, después de que la ultraderecha no apoyara los cuartos presupuestos autonómicos consecutivos tras hacerlo a pies juntillas los tres anteriores.

Ahora, la jugada electoral le ha salido infinitamente mejor al PP andaluz que a los de la granadina Macarena Olona, que han pisado el polvo y no sólo no podrán hacer vicepresidente a Moreno Bonilla en un hipotético ejecutivo de Vox, como auguraba con prepotencia la nueva líder andaluza de Vox, sino que la alicantina de nacimiento no toca bola en el gobierno monocolor del PP en esta XII legislatura andaluza. De ahí la “afectuosa” abstención de la ultraderecha a la investidura de Moreno Bonilla como presidente, de ahí quizá también la cesión amistosa y sumamente generosa del PP a Vox de uno de los cinco sillones que le correspondían a priori en la Mesa del Parlamento autonómico.

La ultraderecha será lo que quiera Moreno Bonilla que sea, tendrá el recorrido que Moreno Bonilla quiera darle de principio a fin. La sartén la tiene totalmente por el mango

Parece evidente que a las maduras las dos derechas se entienden mucho mejor y ya se especula desde el resto de la oposición con una posible ‘agenda oculta’ entre PP y Vox aún mayor que la que rubricaron a comienzos de 2019 el propio Moreno Bonilla con el entonces líder andaluz de Vox y hoy imputado por la justicia por corrupción, Francisco Serrano.

Los tres presupuestos consecutivos que Vox ayudó a aprobar al bipartito de PP y Ciudadanos fueron el mayor exponente de la buena sintonía que mostraban de facto ambas formaciones pese al postureo habitual de encontronazos en determinados temas mediáticos, como por ejemplo la memoria histórica y la lucha contra la violencia machista.

Ahora, tanto el PP de Moreno Bonilla como el Vox de Olona son plenamente conscientes de que no tienen que interpretar ningún papel de cara a la galería porque la legislatura se presenta muy larga tras la incontestable mayoría absoluta lograda por el líder popular. La ultraderecha será lo que quiera Moreno Bonilla que sea, tendrá el recorrido que Moreno Bonilla quiera darle de principio a fin. La sartén la tiene totalmente por el mango. Del presidente andaluz depende que Andalucía haya sido el primer caso palpable del retroceso de la ultraderecha en España o, al contrario, precisamente le sirva su intrascendencia para que Moreno Bonilla haga causa común de proyectos vista su debilidad actual en Andalucía. En esa tesitura se moverán ambas formaciones durante los próximos cuatro años de gobierno monocolor de la derecha en Andalucía.