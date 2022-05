El CEO de Moderna anuncia que vende todas sus acciones y donará los beneficios tras reconocer que «nadie quiere sus vacunas»

- Publicidad-

El consejero delegado de Moderna, la farmacéutica que ha elaborado millones de viales contra la COVID acaba de anunciar que «donará su multimillonario plan de retribuciones en acciones».

Según explica Cinco Días, el francés va a vender las opciones sobre acciones que le corresponden como remuneración de la compañía fabricante de vacunas del COVID-19 por alrededor de 642 millones de dólares (600 millones de euros). Lo recaudado lo va a destinar a «proyectos de organizaciones no gubernamentales».

Así lo ha explicado en un comunicado público en la web de la propia compañía, y señala que lo hace «para evitar que en los próximos meses pueda haber comentarios desinformados sobre mis motivaciones».

Lo ha anunciado inmediatamente después de reconocer en el Foro de Davos que tienen un problema de demanda, que tiene que tirar 30 millones de dosis a la basura porque «nadie quiere sus vacunas».

En lo que va de año 2022, según señala el diario de economía citado, las acciones de Moderna han caído más de un 40%, y su precio valen casi cuatro veces menos que en su punto álgido el pasado mes de agosto de 2021.

El texto publicado dice así:

«Estimados interesados,

Cuando me uní a Moderna hace casi 11 años, estaba convencido de que la tecnología de ARNm cambiaría el mundo. A través de los desafíos de la pandemia de COVID-19, hemos podido hacer una contribución significativa a la salud pública mundial, al tiempo que convertimos a Moderna en la empresa que es hoy.

Como parte de nuestro crecimiento como organización y como reflejo de nuestro éxito comercial, Moderna le ha brindado a mi familia una seguridad financiera que nunca imaginé o, francamente, busqué. En un esfuerzo por ser lo más transparente posible, quería informarles sobre cómo pretendo utilizar mis recursos financieros personales para mejorar el mundo.

Cuando era un niño que crecía en Francia, tuve la suerte de ser criado e influenciado por los jesuitas. En sus enseñanzas, se enfocan en la idea de “magis”, o asegurar que luchas por la excelencia. El esfuerzo continuo por la excelencia está integrado en lo que hago y lo que hacemos en Moderna. Otra idea poderosa es la del liderazgo de servicio: tener la mentalidad de que existes para servir a un bien mayor. También me casé con mi mejor amiga, que tiene un corazón enorme y comparte estas creencias.

Con esos ideales formando la base de lo que soy y me esfuerzo por ser, quería anunciar una actualización importante: Brenda y yo donaremos todas las ganancias después de pagar impuestos de mis opciones sobre acciones originales desde que me uní a Moderna en 2013. creo que esto dará como resultado una donación benéfica de alrededor de $ 355 millones (suponiendo que las acciones se cotizan a alrededor de $ 140 por acción), y esto es después de alrededor de $ 280 millones en pagos de impuestos estatales y federales.

En un mayor espíritu de transparencia, me gustaría explicar de dónde proviene este dinero y por qué estoy anunciando esto ahora.

Mi primera concesión de opciones sobre acciones, como CEO de Moderna, me fue otorgada en 2013. Es una concesión de 10 años que vence en agosto de 2023. Nunca he ejercido una sola opción sobre acciones desde que me uní a Moderna en julio de 2011, hace casi 11 años. He vendido acciones de Moderna bajo planes 10b5-1 (que son planes preestablecidos que permiten a los ejecutivos y otros comprar o vender acciones cuando no están en posesión de información privilegiada) y he regalado acciones de Moderna a organizaciones benéficas, pero todo esto fue acciones que compré con los ahorros de mi familia antes de que la empresa se hiciera pública. Soy el único inversionista en el mundo que invirtió en Moderna comprando en las rondas de recaudación de fondos de las Series A, B, C, D, E, F y G antes de nuestra oferta pública inicial.

Si no ejercemos esta opción sobre acciones, caducará y no tendrá valor. Como tal, nuestra elección es clara: ejercer la opción y usarla en este momento para crear un cambio positivo en el mundo.

Para tratar de evitar que una cantidad significativa de acciones salgan al mercado a la vez y puedan afectar el precio de las acciones de Moderna, he decidido establecer un plan 10b5-1 en el que ejerzo 40 000 acciones los miércoles y 40 000 los jueves cada semana, comenzando 25 de mayo de 2022, hasta que la opción se ejerza por completo alrededor de junio de 2023.

Mi familia también tiene nuestra entidad de inversión OCHA LLC, que, bajo otro plan 10b5-1, vende 10,000 acciones cada jueves. Estos ingresos se invierten en empresas privadas que intentan tener un impacto positivo en el mundo: empresas de atención médica y empresas enfocadas en abordar el impacto adverso del cambio climático. El plan 10b5-1 para OCHA LLC está programado para ejecutarse hasta fines de 2022.

En relación con la decisión de establecer un plan 10b5-1 para ejercer mi opción de compra de acciones, en marzo de 2022 también decidí cancelar los obsequios y las ventas en virtud de mis planes 10b5-1 existentes. Según estos planes, durante los últimos meses he donado 4000 acciones a organizaciones benéficas todos los miércoles y vendido 9000 acciones todos los miércoles de las acciones que poseo.

En los próximos meses, puede haber comentarios desinformados sobre mis motivaciones para estas ventas, pero quería compartir esta noticia ahora y brindarles transparencia sobre nuestros planes.

Creo que los mejores días de Moderna están por venir. Apenas estamos comenzando con nuestra plataforma de ARNm y, a pesar de toda la incertidumbre que existe hoy en el mundo, una cosa es cierta para mí: creo que Moderna y la tecnología de ARNm cambiarán el futuro de la atención médica y tendrán un tremendo impacto en los pacientes de todo el mundo. Este es solo el comienzo…

Salud,

Stéphane»