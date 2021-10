El catalán, ¿“trampa” a negociar España/Catalunya?

- Publicidad-

Ley audiovisual del gobierno español. Dicen: anteproyecto. Excluye las lenguas cooficiales. Exige el castellano únicamente. ¿Globo sonda?

“Mesa de diálogo” España/Catalunya. Debería solucionar el atávico conflicto provocado y agravado por el Estado español en y con Catalunya. Eso demuestran los hechos. En paralelo, negociación de Presupuestos del Gobierno español con el catalán. Son indispensables los votos de éste. Ante el tema audiovisual, Esquerra, Junts, consideran inasumible la exclusión. ¿Qué pretende Sánchez…?

Negociación. Como consultor he impartido numerosos seminarios sobre Negociación Estratégica. Aporto modelos profesionales reconocidos. Bajo estos referentes, observo el gobierno catalán no aplica pautas fundamentales. El español sí lo hace.. No hay espacio para desarrollar estrategias, tácticas, posibles. Una muy utilizada: “Desviación a valores emocionales”.

Experiencia observada en conflictos sindicales. Problema laboral serio. Movilizaciones, huelgas, bloqueos. Cabecillas, despedidos. Se inician “negociaciones”. El tema “importante” ya no es el que motivó la protesta. Pasa a ser “readmisión” de los líderes. Se accede sin sanciones. La empresa hace pequeñas concesiones que quedan muy lejos de la demanda inicial. Vuelve la normalidad. Esteve Cristiá, profesor de técnicas de negociación en la UB, lo define muy bien “Táctica de disolución del problema provocando otro que tenga un impacto emocional mayor·.

¿Equiparable a lo sucedido con los presos políticos catalanes? La demanda era “Referéndum de autodeterminación”. Tras juicio y sentencia: libertad presos políticos. Hoy, lo primero: “Amnistía”. Hay indulto que es “libertad condicional”. Pero el Estado español no ha modificado nada de su estrategia antiindependentista. Sigue la presión judicial, policial, política, económica. Ni una sola concesión. Eso alegra a la mayoría de la sociedad española. Pero no arregla el conflicto. Continúa agravándolo.

Otra técnica: “Nuevas posiciones”. El proyecto de la Ley Audiovisual lo parece. O lo es. ERC y Junts reaccionan. Amenazan no apoyar los presupuestos si se excluye el catalán en esa ley. El gobierno español puede aplicar otra técnica: “Sí… si…”. “Mantengo el catalán… SI… apoyan mis presupuestos”. Se han desplazado, desaparecido todas las demás “deudas” del Estado español con los habitantes de Catalunya.

Objetivamente, el Estado español es un gran “deudor” de quienes viven en Catalunya. No ha respetado ni Constitución, ni Estatutos. Última comisión bilateral: Se reclaman 65 transferencias aún pendientes. Infrafinanciación que es expolio denunciado por The Wall Street Journal. Inversiones básicas de infraestructuras no materializadas. Leyes del Parlamento catalán anuladas, etc.

Los apoyos puntuales a los gobiernos españoles fueron, son, un error en negociación. Se apoyaba “a cambio” de “algo” que se debía. Los Estatutos eran obligación del Estado. Éste no los cumplía. Cada concesión “nueva”, apoyo puntual, debe ser a cambio de “algo nuevo”. Nunca para recuperar algo de lo que se debe. En ocasiones, Catalunya sí consiguió alguna nueva transferencia. Hoy, Catalunya está si Estatuto. es “territorio intervenido”. Para muchos: “colonia”.

El Estado español, crónico “deudor”, moroso o en quiebra, ha sabido negociar. ¿O la parte catalana fue, es, incompetente, débil? Consiguió el apoyo de Esquerra a la investidura de Sánchez y a sus presupuestos ¿a cambio de qué…? Parece que NADA. En la Comisión bilateral la parte española admitió deber una partida de 700 millones, pero pagará sólo 200 y el resto en tres años. ¿Aporta el gobierno español lo que le corresponde por la ley de Dependencia, por sus propias leyes? Se publica que no. ¿Qué demuestra eso…?

Esa deuda castiga a “todos” los habitantes de Catalunya por igual. A dependentistas e independentistas. Sanidad, educación, trabajo, servicios sociales, investigación, infraestructuras, desarrollo… “padecen” la asfixia económica, el expolio, el incumplimiento crónico. No enfocaré el análisis en lo político, pero está ahí. Castiga también a la sociedad española porque sigue alimentando independentismo. Es mayoría absoluta en su Parlamento y en votos. ¿Qué gana España?

El “catalán” es un tema trascendente para Catalunya. Es “línea roja”., Desaparece en la Ley Audiovisual. La sociedad catalana, ¡toda! merece “líneas rojas” en la defensa de un mucho mejor nivel de vida, de democracia, de justicia social, de libertad, de identidad, de dignidad. Sorprendentemente, hay partidos y votantes, españoles y sus sucursales en Catalunya, que apoyan a quienes lo impiden. ¿Es coherente? ¿Es lo mejor?

El catalán, ¿trampa del Estado español cara a los presupuestos? Puede conseguir apoyo, pero ¿seguro que sale ganando? ¿Qué harán los partidos que deben solucionar, definitivamente, el problema político, no agravarlo? Estos pueden pactar, pero la sociedad catalana independentista, mayoritaria, dice: “ni olvido ni perdón”.

La “realidad” idiomática en España es multilingüe. Excluir las lenguas cooficiales ¿integra o separa…?

¿Cuánto hay en juego para el presente y futuro de “todos” los votantes en Catalunya, en España? Hay soluciones políticas. ¿Por qué no se aplican?