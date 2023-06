El castigo de la abstención junto al efecto péndulo

- Publicidad-

Les juro que me ha pillado la noticia finalizando las últimas líneas de esta Columna sin tiempo para más. He atendido una confidencia amiga, aún sin confirmar, pero parece que Bruselas en las actuales condiciones, no vería con buenos ojos, la presidencia española en el segundo semestre.

Procuraremos “recomponer filas” noticiables, y ya les iré comentando.

Publica EL PAIS, que se ha producido un 36.09% de abstenciones en las Elecciones Municipales, única referencia realmente contrastable ante la ausencia completa de Elecciones Autonómicas.

Según RTVE es la tercera mayor de la Historia después de las de 1991 y 1997.

Si a ello le añadimos el número de seis CC. AA arrebatadas por el PP al PSOE de las diez en juego, con Canarias en el aire, y si añadiéramos los Votos en Blanco y Nulos, los cuales casi se han duplicado con relación a 2019, tendríamos en una gran parte la justificación al rechazo y hartazgo que ha deparado los resultados a la Coalición en el poder.

Este modesto Columnista, viene reiterando desde 2020, lo que ya entonces comenzaba a constituir un clamor respecto tanto a su forma de gobierno en el día a día, como en la influencia legislativa de una extrema izquierda trasnochada y populista, a la que la mayoría de los españoles no estaban, ni se encuentran acostumbrados.

Basándome en lo anterior, en febrero pasado me tomé la licencia de escribirles una Columna titulada: “LO QUE NO ES UTIL PARA LA COLMENA, TAMPOCO PARA LAS ABEJAS”, siguiendo uno de los Pensamientos de Marco Aurelio, del cual me confieso admirador.

Si alguno de Uds. retoma de nuevo la lectura del Texto, observará dos comentarios al final de este, que me atrevía a sugerirles en aquel entonces:

Se trata de una opción destinada a observar hasta las Elecciones Generales, si nuestros Partidos Políticos desean realmente dicha REGENERACIÓN POLÍTICA, o permanecer en la línea equidistante conocida.

Toda una reflexión de aquí hasta mayo, tan respetable desde emitir el voto según conciencia, o bien, la que utilizará este servidor: No acudir a las urnas y observar resultados.

Más recientemente, otro ejemplo esgrimible en distinta Columna, (abril 2023), consistía en los efectos de la Ley del Péndulo en Política:

Según Rodrigo Borja, esta Ley muestra de forma gráfica al referirse al movimiento dialectico que suele producirse en la vida política.

Ello produce una oscilación de las cosas políticas de un lado a otro, y que se expresan en al ámbito electoral. Gana una Elección un partido y la próxima la gana su oponente. Alternan oposición y Gobierno, bien mediante bipartidismo o coaliciones.

Los requerimientos populares van moldeando, un espacio que no puede ser completado más que por una de las propuestas electorales.

En todo caso, a esta oscilación de las fuerzas políticas, se trata de un fenómeno que se presenta con cierta frecuencia en la vida pública, y suele denominársele “LEY DEL PÉNDULO”, por su semejanza con el movimiento de pieza de reloj.

Hemos tenido en estas Municipales un 36.09% de abstención. (12.8 millones de electores).

La anterior, 2019, un 34.80%. (12.3%%)

De acuerdo, poca variación de aumento, sí, un 1.29% pero equivale a 543.909 votantes.

Resumiendo, en el mundo de la Comunicación, en ocasiones, el que se vaya a pique un Gobierno de Coalición, no pasa de ser anecdótico ante otros nuevos Temas de mayor calado, y que le dejan a uno anticipadamente sin palabras.