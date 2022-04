El caso del asesino de su hijo de 11 años a cuchilladas recuerda a la justicia que hoy aún hay 879 maltratadores con permisos de visitas

- Publicidad-

El brutal crimen de violencia vicaria de género en la localidad valenciana de Sueca, donde este domingo 3 de abril un padre ha asesinado a cuchilladas a su hijo de 11 años precisamente el fin de semana que celebraba su cumpleaños, recuerda al sistema judicial español que, a día de hoy, un total de 879 progenitores investigados o condenados por violencia de género aún disponen de un régimen de visitas de sus hijos menores de edad pese a que la ley actual lo prohíbe taxativamente. Esta situación de ilegalidad se permite pese a que el pasado 3 de septiembreentró en vigor una reforma del Código Civil que establecía el bloqueo de las visitas de progenitores investigados por violencia de género y/o doméstica a sus hijos menores. El artículo 94.5 del Código Civil publicado en el BOE el pasado 4 de junio así lo establece.

La madre denunció #ViolenciaDeGénero ,el padre fue condenado. Aún con sentencia, la justicia no suspendió el régimen de visitas con este pobre niño. La ley ya lo establece como regla general: un maltratador no puede ser un buen padre. Hablamos de salvar vidas. 😞👇🏾 https://t.co/xym7jShZgX — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) April 3, 2022

José Antonio A. C., de 47 años, con orden de alejamiento sobre su ex esposa desde el pasado verano tras denunciarlo por violencia de género, mantenía el régimen de visitas de su hijo Jordi, que este mismo fin de semana cumplió 11 años de edad, porque el informe policial calificó el riesgo sobre su víctima de “bajo”. José Antonio, que había anunciado públicamente en reiteradas ocasiones a los vecinos que “iba a amargarle la vida” a su ex pareja y “darle donde más le dolía”, tenía la custodia de su hijo este fin de semana. Este domingo 3, lo ha asesinado a puñaladas poco antes de devolverlo con su madre, que fue precisamente quien denunció la ausencia de su hijo y alertó a las fuerzas de seguridad tras ir personalmente a buscarlo al domicilio donde se produjo el crimen.

El terrorista machista ha asesinado a su hijo menor a cuchilladas poco antes de entregarlo a su madre tras tener la custodia este fin de semana

En la actualidad, siete meses después de entrar en vigor la reforma del Código Civil en este sentido, un total de 879 hombres investigados o condenados por violencia machista aún reciben las visitas de sus hijos en los centros penitenciarios donde cumplen prisión preventiva o condena. La Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha publicado un dictamen este pasado 24 de marzo en el que insta a la Fiscalía a poner fin a esta irregularidad legal que aún permite la justicia española siete meses después de la entrada en vigor de la reforma del Código Civil al respecto.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género apunta que Jordi sería el primer menor de edad asesinado por violencia de género en lo que llevamos de 2022 y el número 47 desde 2013, cuando se comenzaron a contabilizar los crímenes de violencia vicaria de género.

Novena mujer asesinada

Por otro lado, una mujer de 47 años y con orden de protección en vigor ha sido asesinada a puñaladas este lunes por su ex pareja, que también ha herido de gravedad a su actual pareja. El nuevo crimen machista se ha producido en la localidad conquense de Nohales. Posteriormente, el terrorista machista se autoinflingió varios cortes con el cuchillo con el que había cometido el crimen. Este crimen suma la novena mujer asesinada por violencia de género en lo que va de 2022 en España y un total de 1.135 desde que se contabilizan a partir de 2003.