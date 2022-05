- Publicidad-

Este artículo va dirigido a todos los políticos que dirigen los destinos del MUNDO y que muchos de ellos lo desconocen y otros aunque sepan lo que es, no hacen los deberes porque las multinacionales y los oligopolios se lo impiden. El asunto lo mires desde un lado o desde otro es gravísimo.

A partir de la segunda mitad del S XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial en Gran Bretaña (Reino Unido), comenzó a utilizarse como fuente de energía para la industria, primero el carbón, posteriormente el petróleo y gas natural…que emiten CO2 a la Atmósfera formando un colchón que impide el retorno de los rayos solares a la Atmósfera volviendo a rebotar hacia el suelo, este efecto invernadero genera el Calentamiento Global y con él el Cambio Climático antropogénico, es decir, originado por el hombre.

Es el HOMBRE, pues, es quién tiene que eliminarlo o como mínimo mitigarlo.

Existen soluciones para mitigar y adaptarse al calentamiento global y cambio climático, pero advertimos que hay que actuar con celeridad y a tiempo; para ello los gobiernos de las distintas naciones que ya se han puesto a trabajar no debe ser intimidados por los lobbys, por los grupos de presión, multinacionales, oligarcas e intereses creados en torno a la combustión de fuentes de energías fósiles. Deben actuar ya, sin miedos,sin temores, cambiando dichas fuentes de energía por energías renovables que no emitan dióxido de carbono.

Instituciones, organismos, ecologistas, organizaciones no gubernamentales, comunidad científica etc, estudian con detenimiento las causas y las soluciones de la degradación de los bosques tropicales, praderas, estepas, sábanas, así como la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y el calentamiento global, analizando las consecuencias en el ámbito humano, político económico y climático.

La erosión de los suelos y la desertificación en el mundo, y en particular en las áreas áridas, es un problema que está alcanzando una gran magnitud. El desierto avanza muy rápidamente.

La contaminación atmosférica, junto con la cada vez mayor quema de combustibles fósiles, provoca lluvias ácidas, agujeros en la capa de ozono y efecto invernadero, incrementando la temperatura global, el cambio climático, etc.

Todo ello está planteando serios problemas a la Tierra, por lo que se deben poner remedios, soluciones que impidan la desaparición de ecosistemas y la elevación de la temperatura global lo más urgente, para no solo mitigar los efectos del calentamiento global sino solucionar todas las consecuencias que tiene el cambio climático.

El efecto invernadero natural permite la vida en el planeta Tierra y proporciona una temperatura media global de 15°C pues retiene parte del calor del Sol que la Tierra refleja a la atmósfera, como el tejado de cristal de un invernadero. Si esto no sucediera la temperatura media global sería -18°C y la Tierra sería «un lugar

frío y yermo».

Con el inicio de la Revolución Industrial el aumento de las concentraciones de Dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como Metano, Óxido nitroso, Hidrofluorocarbonos,Perfluorocarbonos,Hexafluoruro de azufre. A todos estos gases efecto invernadero se aplican las limitaciones de emisiones; en la contabilidad se traducen todos ellos a Dióxido de carbono equivalente.

El CO2 se incrementó en la atmósfera producido sobre todo por el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) en la producción de energía, el transporte y la industria han provocado un aumento del efecto invernadero; asimismo, la tala y quema de bosques y algunos métodos de explotación agropecuarios también contribuyen al cambio climático.

El IPCC(Panel Intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU) admite que las consecuencias del cambio climático muy probablemente son y serán en el futuro un problema muy grave para Tierra, por ello aseguran que las consecuencias del cambio climático son un peligro advirtiendo que alguno de los escenarios previsibles del cambio climático son los siguientes:

1 En cuanto a las temperatura, los cambios esperados oscilan en un incremento entre 1,1 y 6,4 grados centígrados en el año 2100; aumentarán las temperaturas máximas y mínimas, los inviernos serán más cortos pero con días de heladas, olas de frío, nieve y viento huracanado.

2 Sobre el nivel del mar es previsible que ascienda entre 18 y 59 cm para el año 2100, si no es más; habrá países que desaparecerán o serán practicamente anegados como Bangladesh.

3 Respecto a las precipitaciones se producían un incremento con posibles inundaciones, salvo en algunas zonas tropicales; como las temperaturas en primavera y verano se incrementarán, al igual que en otoño, la evaporación será muy elevada, aumentando la sequía; aseguran que se está produciendo un retroceso de las nevadas, de los glaciares y del hielo marino.

4 Informan que se incrementarán las tormentas, las inundaciones y las sequías, estás con más frecuencia e intensidad.

5 Los principales efectos negativos del cambio climático se resumen en: aumento de la invasión del mar en litorales poblados, incremento de la contaminación de las reservas de agua dulce, aumento en el desplazamiento y extinción de especies animales y vegetales, mayor daño en los ecosistemas, incremento de la alteración de los ciclos y ritmos biológicos de las especies, mayor aridez y desertificación en zonas mediterráneas, interior de los continentes, mayor riesgo de incendios forestales, incremento de la distribución de plagas vegetales y animales, riesgo de epidemias y de enfermedades como el paludismo (y otras enfermedades tropicales), así como incremento enfermedades infecciosas, aumento de los riesgos en infraestructuras, cultivos, vidas humanas y bienes materiales, aumento de la presión sobre seguros y sistemas públicos de socorro, disminución o retroceso de los rendimientos agrícolas en zonas subtropicales, retroceso en la calidad y cantidad de recursos hídricos etc.

Para los Srs políticos , mandatarios, oligarcas y presidentes hay que recordarles que fue Filomena? ¿Qué son las nevadas a destiempo? Que es una Dana y cómo se forma. ¿Qué tienen que ver con el Cambio Climático estos fenómenos meteorológicos, climáticos? Pues señores políticos, mandatarios, presidentes, primeros ministros, oligarcas, ministros de Medio Ambiente y toda la ralea que se las da de que saben mucho de todo, y qué decir de los asesores, pues poca cosa, mejor dicho «na de na». ¿Por qué no se dedican a estudiar el cambio climático y poner soluciones? Y a acabar con él o mitigarlo.

Les he dado algunas pistas más arriba para que trabajen, y les doy más pistas para que cojan y estudien, y dejense de palabras grandilocuentes y hagan algo por el planeta Azul, si es que saben lo que es

Miren, SRS, susodichos, desde los Informes y Conferencias sobre el Cambio Climático, pasando por la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima de 1979, y por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, el Protocolo de Kioto de 1997 hasta la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) de París de 2015, tienen material para aprender. Pero lo harán?

La materia es interesante; hagan algo hombres y mujeres que no tenemos otro planeta, seguro que no les va a hacer daño sentarse y leer; en una palabra aprender, pero de verdad, no haciendo, si es que los hacen, cursillos que no sirven para nada.

Busquen bibliografía y si no la encuentran, se la puedo proporcionar. Ánimo, aprender no muerde.

Les voy a dar otra pista para que investiguen la manera de que las emisiones de CO2 que sale por las chimeneas de las fábricas sea menor, que se reduzca el % de emisión, para ello les voy a dejar un enlace para que se enteren por donde van los tiros, además de la absorción del CO2 de los bosques y de los océanos; todo junto mitigamos y evitaremos el desastre que se avecina.

Y por último, dos apuntes para que estudien: El Calentamiento Global ha provocado el deshielo de glaciares en el mundo; en el Kilimanjaro ya no hay glaciares; en Groenlandia se están deshelando los glaciares; del Perito Moreno en el sur de Chile próximo a la Tierra del Fuego se desprenden icebergs; en el Himalaya todos los años queda menos masa glaciar, lugar del nacimiento de muchos ríos asiáticos(antes que tarde faltará agua potable para miles de personas); en los Pirineos solo queda un tercio de los glaciares del Aneto; en el Ártico cada año se derrite por subida de la temperatura la Banquise, y a su vez en segundo lugar, el Permafrost ya no es un suelo completamente helado y aparecen «chimeneas de Metano», gas cuyo efecto invernadero es superior al CO2, descubiertas por un rompehielos ruso en una incursión por el Ártico.

En la Antártida la placa Larsen y otras zonas se están desprendiendo y originan enormes icebergs.

Espero que los Sres citados tengan el honor de ponerse a estudiar, pues falta les hace, y aquí tienen materia para ello.