El BNG pide sancionar a Iberdrola y Naturgy por el vaciado de los embalses gallegos

El BNG insta a la Xunta a poner en marcha medidas para impedir la sobreexplotación de las hidroeléctricas y “sancionar a las empresas responsables del vaciado de los embalses gallegos, Iberdrola y Naturgy que aumentaron su producción hidroeléctrica con el fin de venderla en un mercado que está experimentando precios diarios históricos”.

El diputado del BNG, Iago Tabarés, denuncia que en las pasadas semanas, en plena época estival – mismo en momentos de estado de alerta por onda de calor extremo- , las empresas hidroeléctricas desarrollaron una intensa actividad en embalses de la provincia de Ourense provocando el vaciamiento de los mismos, reduciéndolos la límites históricos.

Se hace realidad el dicho popular “la codicia no tiene límites”. Así, actualmente, diversos embalses de la provincia de Ourense como lo de Cenzo en Vilariño de Conso que está a un 15,09 % de su capacidad, un 53,42% por debajo de su promedio habitual, o el de Portas, en el mismo Ayuntamiento, con un 16,37%, representa una variación superior a un 60% sobre la media de su capacidad común.

Sobreexplotación hidrológica

Tal situación de sobreexplotación hidrológica en esta época estival, afirma el nacionalista, está provocando que ríos como el Arenteiro, Arnoia o Limia estén en un nivel que, el organismo de la cuenca califica como bajo; algo que también ocurre en el río Miño.

La capacidad de otros embalses, si bien no es tan alarmante, no deja de ser preocupante toda vez que el estado actual de su capacidad no llega al 50% de su promedio común, como los embalses de Albarellos o Salas.

Consecuencias sociales y medioambientales

A las consecuencias de tales acciones empresariales, afirma Tabarés, hay que sumar importantísimas consecuencias sociales y medioambientales en el territorio y en la economía de la zona como en el embalse de las Conchas, en el ayuntamiento de Muíños, obligado a prohibir el baño dado nivel de contaminación por cianobacterias, debido a la drástica reducción del nivel de agua.

Tabarés recuerda que hace poco tiempo, un alcalde de un municipio ourensano reconocía que de continuar el vaciamiento del embalse de su ayuntamiento “consecuencia de la codicia de la concesionaria de la explotación hidroeléctrica para aprovechar los elevados precios de la electricidad” se impediría la práctica de actividades acuáticas como la vela, piragüismo, o remo que constituyen un importante reclamo para atraer la turistas y visitantes al ayuntamiento.

Las empresas hidroeléctricas buscan mayor rendimiento económico

A juicio del diputado, “las actuaciones de las empresas hidroeléctricas buscando mayores rendimientos económicos y aprovechándose de los desorbitados precios de la energía”, provocan un grave deterioro medioambiental, económico y social en el territorio y en la población, que una vez más constata cómo los recursos naturales están subordinados a los exclusivos intereses de empresas privadas, sin que conste actuación alguna por parte de la Xunta de Galicia.

Tabarés remarca que la apertura de un expediente informativo debe ir acompañado de “sanciones a las eléctricas responsables del vaciado de los embalses” por un aprovechamiento del agua para aumentar los beneficios de Iberdrola y Naturgy.

En este sentido, el nacionalista avanza que el BNG había reclamado a la Xunta adoptar las medidas oportunas para reponer o compensar los perjuicios medioambientales , económicos y sociales producidos por el vaciado de los embalses”.