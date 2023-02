El Barça SÍ puede ser expulsado de LaLiga

- Publicidad-

Las revelaciones de la Cadena SER en Barcelona como de el diario El Mundo sobre los pago que durante casi dos décadas por parte del Barça a la empresa del número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, han destapado un grave caso de presunta corrupción.

Tal y como publicamos en Diario16, desde la temporada 2003/04 a la 2017/18, de 15 campeonatos, el Barça ganó 9, el Real Madrid 4, el Valencia y el Atlético de Madrid 1. Toda esta época estuvo trufada de graves errores arbitrales a favor del FC Barcelona que despiertan las sospechas sobre si los casi 7 millones de euros que pagó el club culé al Enríquez Negreira estaban destinados a algo más que informes arbitrales.

El contenido del burofax enviado por el ex número dos del CTA al expresidente del Barça, Josep María Bartomeu, publicado por El Mundo, despierta aún más sospechas: «No profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club. Pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial». ¿Irregularidades?

Además, el hecho de que se declarara que una parte del asesoramiento era para que no se tomaran decisiones arbitrales que perjudicaran al FC Barcelona incrementan aún más la magnitud del estándalo.

Tebas, a salvar el negocio

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, está echando toda la carne en el asador para evitar que el Barça sufra cualquier tipo de sanción deportiva. Cuando habían pasado sólo unas pocas horas de conocerse el escándalo, Tebas fue el primero en afirmar que no había posibilidad de sanciones de tipo deportivo porque los posibles delitos estaban prescritos en base a la Ley del Deporte.

Sin embargo, ahí no ha quedado la cosa, puesto que Tebas ha llegado a poner al FC Barcelona, el club que pagó cerca de 7 millones de euros a Enríquez Negreira, como víctima de una supuesta estafa. Ha habido alguien, incluso, que ha llegado a comparar al ex número dos del CTA con el «Pequeño Nicolás».

Un descenso administrativo al Barça tendría unas consecuencias gravísimas para el valor de la venta de derechos televisivos de LaLiga. Por eso se está anteponiendo el interés económico a la búsqueda de la verdad. Por eso, Tebas se ha convertido en el mejor abogado defensor del FC Barcelona.

FIFA y UEFA sí pueden expulsar al Barça

Los dos organismos que monopolizan el control del fútbol, sí que tienen capacidad de aplicar duras sanciones al FC Barcelona. Ahí no tendría ninguna capacidad de decisión ni Javier Tebas ni Luis Rubiales.

Nuevamente en España, ante un escándalo de presunta corrupción, la justicia tendrá que llegar desde un organismo internacional. La UEFA, según ha publicado El País, podría expulsar al Barça de todas las competiciones europeas durante una temporada, lo que supondría un grave impacto económico en las cuentas del club culé y que podría provocar su descenso administrativo por la situación de sus cuentas.

Por otro lado, la FIFA tiene en sus manos «el as de bastos», puesto que el organismo que controla el fútbol mundial sí que tiene capacidad para dictaminar un descenso de manera inmediata.