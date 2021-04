La Policía Nacional ha identificado al autor de la carta que se recibió esta mañana en el Ministerio de Industria dirigida a Reyes Maroto con una navaja manchada con alguna sustancia de color rojizo, y la investigación iniciada esta misma mañana ha localizado al autor. Un individuo de El Escorial (Madrid), con graves problemas de salud mental y diagnosticado de esquizofrenia.

El hombre habría introducido en el sobre la navaja (envuelta en dos CDs para esquivar los sistemas de detección) y unos recortes de capturas de Twitter y de grupos de Whatsapp junto con palabras sin sentido. Además, se ha confirmado que fue él mismo quién acudió a la oficina de Correos de El Escorial e hizo el envío el pasado 21 de abril a las 13:24 horas. El sobre llegó al Ministerio de Industria el pasado 23 de abril.

Esta mañana, la ministra Reyes Maroto ha comparecido tras presentar la denuncia correspondiente en la comisaría de policía del Congreso y se ha acordado de las amenazas hacia su compañero de Gobierno, Marlaska, así como al líder de Unidad Popular, Pablo Casado y la directora de la Guardia Civil, y muestra su preocupación por que el foco de la violencia ahora haya recaído en ella: «Hoy me toca a mí. Me preocupa que las personas pongan el foco en mi persona, que defiendo que pueden hacer bien las cosas. He pasado un poco de miedo porque están amenazando mi vida. Esto significa que va en serio: Nadie se inventa nada, esto es serio”, ha concluido.