El asesor del FROB presentó la resolución como un incentivo para la venta del Popular

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contrató a sus asesores externos para la resolución del Popular el día 30 de mayo, cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos que fueron fundamentales para que la crisis de liquidez fuera irreversible. En concreto, el organismo entonces presidido por Jaime Ponce contrató a Jefferies International Limited y a Baker & McKenzie Madrid. Este despacho de abogados es, casualmente, el mismo que forma parte del equipo de defensa de Emilio Saracho.

El motivo fue la «Contratación del servicio de asesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación del servicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker & McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tiene constancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supuso para las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.

Jefferies presentó un informe cuando aún se estaba preparando la resolución del Popular y no se habían remitido las cartas a las 5 principales entidades financieras de España. En dicho documento, al que Diario16 ha tenido acceso, se señalan dos opciones a la hora de invitar a los candidatos a entrar en el proceso de venta:

Los bancos que habían participado al proceso privado de venta iniciado por Emilio Saracho junto a JP Morgan y Lazard Cualquier banco, español o extranjero, que no hubiera participado en dicho proceso de venta

Respecto a este segundo punto, Jefferies reconoce que la apertura del proceso de subasta a más entidades (postores) de las que se presentaron al proceso de venta «aumentaría la competitividad del proceso, de acuerdo con los requisitos y objetivos del procedimiento: más transparencia, sin discriminación de compradores y maximización del precio de venta».

Sin embargo, y a continuación, sólo pone objeciones a que entraran otros actores en el proceso de resolución, algo que, tal y como publicamos en Diario16, incumplía el principio de competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, sí se reconoce que entidades que no tuvieron interés en el proceso de venta de Saracho y JP Morgan, sí lo tuviesen en un escenario de resolución.

«A los licitadores que no hayan tenido acceso al data-room en el proceso privado y/o que no tengan un conocimiento profundo de los mercados y actividades en las que opera [Banco Popular] les resultará casi imposible ejecutar una transacción en el corto plazo requerido por el proceso de resolución». Es decir, que ya se estaba adelantando que el proceso iba a ser muy rápido.

No obstante, lo que más sorprende de este informe del asesor del FROB es que se adelantaran las importantes fugas de liquidez que se produjeron el primer día laborable tras la aprobación el 3 de junio de 2017 de todo el proceso de resolución y subasta. Jefferies no sólo lo anticipa, sino que lo utiliza como argumento para no aceptar a los bancos extranjeros o españoles que no participaron en el proceso de venta:

«Aumenta la probabilidad de fugas no solo de los compradores potenciales, sino también de sus asesores. Es probable que cualquier fuga de este tipo reduzca el éxito del proceso de resolución de la venta de negocios como resultado del aumento en el ritmo de la fuga de depósitos minoristas, así como la capacidad de Hipócrates para financiarse a sí mismo en el mercado mayorista, lo que acorta el tiempo disponible y dificulta aún más a los compradores potenciales cerrar esas brechas de liquidez».

Para finalizar esta parte del informe, Jefferies reconoce que la selección de los bancos seleccionados iba a ser discriminatoria.