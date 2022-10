El andalucismo de banderita de Moreno Bonilla

- Publicidad-

Alejandro Rojas-Marcos, de 82 años, fue un andalucista de banderita, más que de bandera, de mucho amor por la banderita. Banderitas de Andalucía, de Sevilla, de Huelva… Enseñas de lo que hiciera falta con tal de arañar votos en campañas electorales que impactaban en la ciudadanía gracias a un marketing fresco y cercano, aunque en el fondo estuvieran hueras de verdadero contenido andalucista práctico en una tierra de atraso socioeconómico ancestral. El impacto visual imperaba para acaparar la atención de los andaluces, que despertaban de un abandono estructural y reclamaban atención a nivel nacional, un foco que se le había negado histórica y sistemáticamente durante décadas. Quién no recuerda aquella campaña de las municipales de 1991 pre Expo Sevilla del “Yo amo Sevilla”, que lo aupó contra pronóstico a la alcaldía de la capital andaluza. Tanto fue el éxito que el ya extinto Partido Andalucista la explotó en sucesivas elecciones durante toda la década hasta el cambio de milenio. Rojas-Marcos no descubrió la pólvora, ni mucho menos, simplemente importó la sencilla idea de la metrópoli mundial por excelencia donde su hermano ha ejercido la psiquiatría de manera ejemplar en la sanidad pública. No descubrió el fuego, pero quedó el impacto.

Ahora, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, recoge el testigo que le ha lanzado el histórico dirigente andalucista sevillano y pretende declarar el 4 de diciembre como día oficial de la bandera de Andalucía. Tal día como aquél de 1977 millón y medio de andaluces se echaron masivamente a las calles de las principales ciudades para reclamar una autonomía plena de primera, algo que fue refrendado posteriormente el 28 de febrero de 1980, día oficial de Andalucía desde los tiempos que el PSOE comenzó a gobernar.

Teresa Rodríguez: “El andalucismo solo tiene sentido si es de izquierdas”

Durante la presentación de un libro sobre la historia del Partido Andalucista, el presidente andaluz no ha desaprovechado la ocasión para enarbolar el andalucismo del Partido Popular de Andalucía, una identidad nacionalista hasta ahora totalmente desconocida en el nuevo partido que comanda el destino de esta tierra de forma incontestable en las urnas desde el pasado 19 de junio. El Partido Andalucista quedó disuelto el 12 de septiembre de 2015 y su andalucismo federalista y supuestamente progresista nunca caló en una sociedad andaluza que durante décadas creyó infinitamente más en las propuestas del PSOE, que tuvo en Andalucía su verdadero granero de votos durante casi cuatro décadas hasta la amarga victoria de Susana Díaz de diciembre de 2018, que traspasó el poder al PP de Moreno Bonilla.

Este mismo miércoles que se conoció la propuesta de Moreno Bonilla respecto a su nuevo andalucismo de bandera, el ex presidente andaluz Rafael Escuredo recordaba vía Twitter que “tan importante fue la aportación del andalucismo de Rojas-Marcos para Andalucía que, en las elecciones al Parlamento andaluz de 1982, de 109 escaños solo sacó tres”.

Cartel electoral del extinto Partido Andalucista en 1991 que le dio la alcaldía de Sevilla a Alejandro Rojas-Marcos.

También Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, único partido que las pasadas elecciones autonómicas del 19-J concurrió con un perfil netamente andaluz, ha recordado a Moreno Bonilla que el andalucismo es de izquierdas o no es andalucismo. “Uno de los errores de cierto andalucismo, no digo que sea el de Rojas-Marcos, ha sido el de que en algún momento no se supo muy bien si el andalucismo era de izquierdas o de derechas”. Rodríguez está “convencida” de que el andalucismo “solo tiene sentido si es de izquierdas”.

La portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha recordado las palabras del histórico dirigente Manuel Fraga respecto a la autonomía andaluza: “Acercarse a la teta de los sueldos”, dijo Fraga sobre el autogobierno andaluz. “No cuela”, añade Nieto sobre la propuesta de Moreno Bonilla.

Fraga llamó “acercarse a la teta de los sueldos” a nuestra aspiración de autogobierno.



El aniversario del referéndum y la publicación de la Ley de Memoria pilla a Moreno Bonilla repartiendo cargos entre afines y reescribiendo la historia de su partido y de Andalucía.



No cuela. pic.twitter.com/MfytwDF2Yn — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) October 20, 2022

En una tierra con un paro estructural de caballo, que encabeza por la cola muchos de los rankings económicos a nivel europeo, Moreno Bonilla quiere hacer del andalucismo lo mismo que en su momento hicieron con empacho y sin rubor tanto el extinto Partido Andalucista como el propio PSOE de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, sin contar los predecesores Plácido Fernández Viagas, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla: una tierra de captación de votos donde el andalucismo real brillaba por su ausencia, siempre sometido a los designios de la capital del reino.

Ahí siguen los datos macroeconómicos para certificar que esta tierra nunca aprovechó todo el potencial que se le presupone por el peso que a nivel nacional tiene en todos los vectores socioeconómicos, pese a ser la más poblada, 8,5 millones de habitantes, y la segunda más extensa.

La idea que pretende ahora llevar a Consejo de Gobierno el presidente Moreno Bonilla tampoco es nada nueva, ya que en 2009, hace casi 15 años, los juristas andalucistas Antonio Manuel y el ya fallecido José Luis Serrano, ex diputado autonómico de Podemos, la reclamaron oficialmente sin éxito alguno. “Quiero dar las gracias al presidente de la Junta de Andalucía por tener en cuenta el reconocimiento institucional al 4 de diciembre como Día de la bandera de Andalucía, tal como pedimos José Luis Serrano y yo en 2009”, ha señalado Antonio Manuel tras conocer la decisión de Moreno Bonilla.

Andalucismo y desempleo

Como señala el ex presidente andaluz Rafael Escuredo, “hay varios andalucismos: entre otros el de “gloria bendita, Viva Andalucía y mucha bandera” y “el andalucismo cívico” que aúna lo andaluz con lo social. Yo me quedo con este último”. El debate andalucista se reabre una vez más mientras esta comunidad autónoma mantiene las tasas de desempleo ahí bien visibles para todo aquel que quiera extraer conclusiones. En diciembre de 1977, cuando una marea humana de andaluces llenó plazas y calles para exigir autonomía plena el paro total era de 230.000 personas en una población total de 6,3 millones de habitantes, el 11,5% de la población activa, según la EPA. Actualmente, Andalucía cuenta con 8,5 millones de habitantes. La tasa de desempleo del segundo trimestre de este 2022 se eleva al 18,7%, unos 753.000 andaluces.