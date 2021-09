El alcalde de Batres en Madrid se convierte en un personaje célebre por negarse a pagar la luz

- Publicidad-

El alcalde del pequeño municipio madrileño de Batres se ha convertido de la noche a la mañana en un personaje célebre a negarse a pagar la luz tras la nueva subida de la electricidad que hoy consigue un precio récord.

Las redes arden en solidaridad con la iniciativa del primer edil Víctor Manuel López, al que ayer se hacía difícil localizar porque se convirtió en todo un personaje célebre con llamadas de medios de toda España.

No puede cortar el suministro al Ayuntamiento

Así, este alcalde se planta y se niega a pagar tras la tremenda subida de la factura de la luz. Por ley, la compañía eléctrica no puede cortar el suministro al Ayuntamiento.

López ha suspendido los pagos a las compañías eléctricas que suministran energía al Ayuntamiento de Batres. “Se ha informado a Iberdrola que ante este exceso sobre el precio de la luz”, ha dicho el alcalde.

Afirma que los vecinos del pueblo se están viendo “enormemente afectados” por la subida en el precio de la luz y hay quien ya no puede pagar la factura. Defiende que como las compañías pueden cortar el suministro a las personas que no pagan, pero por ley no pueden tomar esa medida contra los Ayuntamientos, ha decidido tomar cartas en el asunto.

Llamamiento

El alcalde de Batres hace un llamamiento a los más de 8.000 municipios de España para decir “basta” y plantarse ante las grandes multinacionales eléctricas: “Si los 8.000 decidimos no pagar, las multinacionales se tendrán que plantear hacer esto de una manera ordenada y justa”.

Ya hay muchos los municipios que se están planteando medidas de choque. Es el caso de un pequeño pueblo de Ciudad Real, Ballesteros de Calatrava, que ya ha anunciado su intención de producir, almacenar y distribuir su propia energía sin necesidad de depender de ninguna compañía eléctrica.

El comunicado

A través de un comunicado, López Rodríguez ha anunciado que ese dinero que no pagará se destinará a otros rubros para garantizar los servicios a sus vecinos. En el texto también ha animado a otros funcionarios a que tomen medidas urgentes para presionar a las eléctricas.

“Insto a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas urgentes e inmediatas para presionar a estar empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario con una sociedad que viene sufriendo crisis económicas reiteradas desde el año 2007”, concluye en su comunicado oficial.