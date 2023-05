El agente de inteligencia que ayudó a los terroristas del 11-S recibió dinero como empleado fantasma de una empresa saudí

- Publicidad-

Tal y como publicamos en Diario16, una serie de documentos del FBI a los que se ha tenido acceso, han desvelado la versión oficial de los atentados del 11-S y la implicación de Arabia Saudí en los mismos.

En 2007, el FBI inició una investigación de seguimiento, la Operación Encore, que profundizó en los vínculos de la mezquita con los secuestradores. Un testigo, investigado tanto por el FBI como por la CIA, dijo a los investigadores de Encore que el funcionario Fahad al-Thumairy le pidió a un feligrés de confianza de la mezquita, Mohammed Johar, que alojara a los dos saudíes después de que llegaran a Los Ángeles.

El informante dijo que también le dijeron a Johar que llevara a los secuestradores al pequeño café halal donde se encontraron con Omar al-Bayoumi, del que los documentos señalan que era un agente de inteligencia saudí, el 1 de febrero.

Aunque los testigos del FBI sugirieron que Bayoumi recibió instrucciones en el consulado para ir al café, afirmó que se detuvo allí para almorzar y se presentó después de escuchar a Hazmi y Mihdhar hablar árabe con acento del Golfo.

Bayoumi dijo que sugirió que sus compatriotas se mudaran a San Diego, lo que hicieron tres días después. Hizo arreglos para que alquilaran un apartamento en su edificio, les abrió una cuenta bancaria y les prestó brevemente 1.558 dólares para el alquiler y el depósito de seguridad. También les presentó a varios inmigrantes musulmanes que los ayudaron con tareas como configurar computadoras personales, comenzar clases de inglés y obtener licencias de conducir.

La oficina del FBI en San Diego, que sospechaba de los vínculos de Bayoumi con extremistas musulmanes locales, había iniciado una investigación preliminar de sus actividades en 1998. En lugar de asistir a la escuela de posgrado, según descubrieron los agentes, Bayoumi frecuentaba las mezquitas locales, repartía dinero para diversas causas y con frecuencia filmaba visitantes de una manera poco sutil.

Según los informes, aportó 400.000 dólares para comenzar una mezquita en el suburbio de El Cajón en San Diego. A lo largo de su tiempo en los Estados Unidos, a Bayoumi se le pagó un sueldo y otros gastos como empleado fantasma de una empresa contratista saudita, informó el FBI.

No obstante, una funcionaria del FBI, Jacqueline Maguire, testificó ante la Comisión del 11 de septiembre en 2004 que la reunión inicial de Bayoumi con los secuestradores parecía ser «un encuentro fortuito». La comisión, que entrevistó a Bayoumi en Arabia Saudí, lo consideró un hombre devoto y extrovertido y aceptó sus negativas de que fuera un espía.

Más de una década después, según publicó The New York Times Magazine, Maguire repitió ante una comisión de revisión del 11 de septiembre que los tratos de Bayoumi con los secuestradores parecían ser «accidentales». Los investigadores de Encore no estuvieron de acuerdo, pero su pequeño equipo fue disuelto en 2016 por altos funcionarios del FBI en Nueva York.

Sin embargo, los documentos del FBI a los que ha tenido acceso Diario16, validan las sospechas de los agentes de Encore. Ese documento, fechado el 14 de junio de 2017, establece que desde 1998 hasta los ataques del 11 de septiembre, Bayoumi «recibió un sueldo mensual como cooptado de la Presidencia General de Inteligencia Saudita (GIP) a través del entonces Embajador Príncipe Bandar bin Sultan Alsaud».

En el léxico de inteligencia, un cooptado es generalmente un diplomático u otro funcionario que es reclutado por el servicio de espionaje de su gobierno para una tarea o misión específica, generalmente de menor importancia.

La información que recopiló Bayoumi «sobre personas de interés en la comunidad saudita en Los Ángeles y San Diego y otros temas, que cumplían con ciertos requisitos de inteligencia del GIP, se enviaría a Bandar», dice el informe del FBI.

«Bandar luego informaría al GIP sobre los elementos de interés para el GIP para una mayor investigación/examen o seguimiento. Las denuncias de la participación de Albayoumi con la inteligencia saudí no se confirmaron en el momento del Informe de la Comisión del 11 de septiembre. La información anterior confirma estas acusaciones», señala el informe.

Otro informe del FBI, fechado al día siguiente, cita «información de fuente reciente» que confirma el trabajo de Bayoumi para los servicios de inteligencia sauditas.

«Pudimos ver desde una cuadra de distancia que Bayoumi era un tipo de inteligencia», dijo en una entrevista el agente principal del equipo de Encore, Daniel González. «Es evidente ahora que él tenía la tarea de ayudar a los secuestradores, que estaba dirigiendo una operación clandestina. Entonces, ¿quién lo dirigía?».

Los documentos del FBI no responden claramente a esa pregunta. Pero agregan detalles a una imagen existente de llamadas y reuniones entre Bayoumi, Thumairy y miembros de la red religiosa del gobierno saudí en el momento de la llegada de los secuestradores a California.

Justo antes de reunirse con los secuestradores, Bayoumi se reunió en el Consulado de Arabia Saudita con un funcionario que trabajaba con Thumairy, dijo un testigo al FBI. Después de reunirse con Hazmi y Mihdhar, dijo la fuente a los investigadores, Bayoumi se reunió con Thumairy en la Mezquita del Rey Fahad.

Varios días después, cuando Bayoumi estaba abriendo la cuenta bancaria de los secuestradores en San Diego, los registros telefónicos recopilados por el FBI muestran que llamó a Thumairy, una de una serie de llamadas entre los dos hombres. Casi al mismo tiempo, Bayoumi también llamó a un imán estadounidense yemení en San Diego, Anwar al-Awlaki, quien luego emergería como líder de Al Qaeda en la Península Arábiga.