El afán político de cada día

“¡Ay del mundo por los escándalos! Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel hombre por quien el escándalo viene!” (Mateo 18,7).

Conviene recordar estos versículos a gente católica y de misa de domingo, que día sí y día no nos sorprende con un nuevo escándalo político. Se trata de ejemplos para situar encima de una peana por ser modélicos negativamente. Uno se sorprende de que pudieran prestarse a tales barbaridades, que han acabado en uno de los mayores escándalos en nuestra democracia. Ahora ya se creen, pero hace una docena de años parecía imposible que gente tan guapa, amante de las tradiciones y con cargos públicos relevantes actuara así.

Cospedal procedía del círculo de Esperanza Aguirre y fue Consejera de su Gobierno. Una maestra ante la que aprendió todas las mañas posibles para practicar la corrupción y que no la salpicara, pero la mentira tiene las patas cortas y todo se acaba sabiendo al fin. Le fue bien con Aguirre, pero ella volaba más alto en sus aspiraciones. En 2006 Rajoy le pidió ser cabeza de lista por el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Aceptó y fue presidenta de esa comunidad entre 2011-2015, tomando posesión en el Claustro de San Pedro Mártir, de Toledo.

Cómo presumió en 2011 Cospedal, vestida con peineta, mantilla, collar de perlas a juego con anillo y pendientes en la celebración del Corpus Christi, en Toledo, aunque todo lo hacía como muestra de respeto a la fiesta religiosa. Repitió en 2012 con menos éxito, porque algunos se atrevieron a gritar: menos mantillas y más plantillas. Ella respondió que le pareció estúpida la noticia y que vestía de acuerdo con el protocolo. Así se convirtió en el icono de la derecha española. Toda una leyenda. La mantilla de Cospedal y el báculo del arzobispo de Toledo componían la mejor conexión entre la relación de política y religión, propia de otros tiempos. A ver si España iba a empezar a resurgir.

Todo esto sería visto con admiración por el marido de Cospedal y empresario, Ignacio López del Hierro, gobernador civil de Toledo en 1977, a los 29 años. Ya prometía este hombre desde entonces. Ahora se casaba con Cospedal. La pareja lo organizó todo perfectamente. La celebración de la boda fue, igualmente, aparatosa a más no poder. Se celebró en el Cigarral de las Mercedes (Toledo) en una gran finca con 150 invitados, entre los que estaba Rajoy, y sin prensa, por deseo expreso los contrayentes. Tiempos gloriosos aquellos, que hoy se encargan de humillar a la pareja hasta reducirlos al mínimo. ¿Por qué todo esto?

Los dos han sido imputados el miércoles, día dos, por el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la trama Kitchen. Quieren averiguar el contenido de una conversación de 45 minutos con él comisario Villarejo por desviar fondos reservados del Ministerio del Interior. Declararán ante el juez a finales de junio.

Además, fueron citados en la Comisión del Congreso. Él se acaba de enterar de su imputación y se niega a declarar, rehúsa colaborar y no responde a las preguntas de la investigación por parte de los diputados, ni siquiera por cortesía, ya que hay secreto de sumario, dice. El diputado Rufián le ha dicho que no era verdad, que ya lo sabía. Uno que no y otro que sí. Han acabado mal, porque Rufián insistió, acusándole de tributar en Gabón, Angola y República Dominicana, según los papeles de Bárcenas. La respuesta de López del Hierro no se hizo esperar, acusándole, a su vez, de mentir y de que había oído campanas sin saber dónde. No han sacado mucho más. Cospedal, por su parte, tampoco tiene ganas de colaborar, más bien parece que se propone poner cuantos obstáculos pueda a la Comisión de Investigación del Congreso. No solo lo hacen, sino que, además, se niegan a reconocer nada, por eso callan.

Si son condenados o no, eso lo decidirán los jueces, a mí lo que me da es vergüenza ante los hechos realizados. Me dan vergüenza los pagos al chofer de la familia de Bárcenas para comprar su colaboración, los policías implicados, el propio ministro Fernández Díaz, la deseada reunión de Villarejo con ‘Zampa’ (Zoido), sustraer pruebas de un procedimiento judicial, utilización de los fondos reservados, la advertencia de Villarejo a López del Hierro de que empiezan a señalar a tu parienta, que se expiaran entre sí, etcétera.

Esto era una verdadera mafia en las cloacas del Estado. Todos lo saben, aunque Almeida se dedica a tapar los agujeros y las vergüenzas. Me produce indignación ética. Mientras tanto, se han aplazado las declaraciones en el Congreso, lo que ha indignado a Cospedal.

Se está juzgando a la Secretaría General del Partido Popular, que ha gobernado España varias veces con Aznar y Rajoy, a través de una cúpula salpicada de corrupción. Tarda demasiado la justicia, porque esto debía estar ya liquidado hace tiempo. Las resistencias son muchas, en lugar de reconocer los hechos y volver a empezar con bríos renovados y desde cero. Hay que limpiar la casa al completo, ya que, de lo contrario, las servidumbres podrán imponerse de nuevo. ¿Quién se va a fiar de personas que han corrompido la democracia en su país y al completo? El país no se merece esto. Resulta impensable que una gran trama lo haya destrozado todo. De esta no escaparemos nunca. Da vergüenza confirmar que hayan podido gobernar hasta con mayorías absolutas. ¿Qué nos ha pasado para llegar esto? Todo ha estado envuelto en la mayor de las vergüenzas posibles, que lastran cualquier recuperación.

El miércoles, 2 de junio, se produjeron dos situaciones trascendentales. Una, la citación ante el juez García Castellón, que declara al matrimonio Cospedal-Del Hierro imputados. Otra, la citación de la Comisión de Investigación en el Congreso. Ante el juez declararán a finales de junio y se ha aplazado la comparecencia en el Congreso, porque antes conviene que declaren ante el juez. Hay que esperar a que esto se resuelva ya de una vez.