El 80% de las personas tienen contacto con el Virus del Papiloma Humano (VPH) a lo largo de su vida según la Conselleria de Sanidad de Valencia con motivo de la celebración del Día Internacional de la Concienciación sobre el VPH celebrado ayer. El peligro de este virus, que se transmite en las relaciones sexuales principalmente, es que muchas de las personas portadoras ignoran que lo padecen.

Importante vacunarse

El virus es especialmente peligroso en las mujeres, ya que el cáncer de cuello de útero se produce siempre por el VPH. Aunque desde la Conselleria recuerdan que no todas las mujeres que contraigan el virus desarrollarán este tipo de cáncer. Y advierten de la importancia de vacunarse para prevenir la infección.

Más peligroso para las mujeres

Los expertos recuerdan que este virus no lo contraen las personas únicamente “promiscuas” y que no es necesario tener relaciones sexuales con penetración para contagiarse. El sexo oral es una práctica de riesgo cuando se es portador o portadora del VPH. La manera más habitual y segura para conocer cuando se es portadora, en el caso de las mujeres, es la citología o a una prueba de detección específica en el cuello uterino. Con los hombres resulta más complicado, ya que no existe una prueba que aporte un diagnóstico certero.

Virus latente

Por lo normal, el sistema inmunitario suele eliminar el VPH de forma natural en la mayoría de los casos. El riesgo radica en que un 20% de la población infectada, según los expertos, conserva el virus de manera latente y puede propagarlo si no adopta las medidas prescritas por los profesionales. Como acciones preventivas, además de la vacuna, los expertos recomiendan el uso del preservativo y mantener relaciones con una pareja sexual fija.