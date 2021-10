- Publicidad-

Según el INE, en su informe demográfico de 2020, la cifra de nacimientos en España no ha parado de descender desde hace años, pasando de los 486.575 en 2010 hasta los 339.206 en 2020. Respecto al año 2019 (360.617 nacimientos), la caída se sitúa en un 5,9%. A nivel europeo, España es el segundo país con la tasa de natalidad más baja (7,6%), únicamente por detrás de Italia (7%), según el último informe de Eurostat.

A la luz de estos datos, la empresa Chicco ha liderado el estudio “Infinity Women” para conocer realmente cuáles son las inquietudes y deseos de las mujeres de entre 25 y 45 años en cuanto a la maternidad, su desarrollo personal y profesional o la conciliación y del que se desprende que, pese a los datos estadísticos, el 78,4% de las mujeres españolas no quiere renunciar a tener hijos.

Retos del embarazo y la crianza

Ante la pregunta sobre cuáles son los principales retos y temores a la hora de quedarse embarazada, las opciones más repetidas entre las encuestadas son: los motivos económicos (54,9%); es una responsabilidad para toda la vida (49,7%); miedo al parto (30,5%); no saber cuidar o educar a los niños y niñas (28,2%); y la falta de tiempo (27,1%). Otros factores relevantes que condicionan la decisión de la maternidad son: no contar con ayuda (20.8%); la renuncia a la carrera profesional (18.4%); miedo a los cambios físicos durante el embarazo (16.1%); y la renuncia a otras actividades personales o de ocio (15.4%).

A la hora de ampliar la familia y los condicionantes para no tener más descendencia, se repiten los recursos económicos (45.2%) o la falta de tiempo (17.4%) como los motivos principales. Mientras que el 6,2% lo atribuye al desarrollo profesional y el 1,2% a tener que renunciar al ocio, un 29,8% sugiere que no existen condicionantes que le impidan tener más descendencia.

El estudio “Infinity Women”, realizado en julio de 2021 a partir de una muestra representativa de 1.000 mujeres de toda España de las que el 50% tiene hijos, busca también conocer las actividades que tras la maternidad las madres realizan con menos frecuencia. Las más mencionadas son: aficiones (67%); cuidado personal y belleza (60,8%); y pasar tiempo con la pareja (52,2%) o la realización de algún deporte (50,2%). Por el contrario, renuncian con menor frecuencia a los viajes y las vacaciones (46,2%) y a pasar tiempo con amigos (40,2%).

Una vez identificados los retos del embarazo, las actividades a las que renuncian las madres y los condicionantes para ampliar la familia, el estudio se interesa por conocer cuáles son las necesidades que deben ser resueltas para favorecer la natalidad. De entre todas las opciones, las más mencionadas son: una mayor conciliación con los horarios de trabajo de ambos progenitores (81,7%); ayudas económicas para sufragar gastos indispensables de los niños como ropa o material escolar (50%); y un mayor acceso a guarderías en plazas y horarios más flexibles (47,6%).

Retraso del embarazo: ¿Por qué elegir entre la maternidad o el trabajo?

Casi el 20% de las participantes en el estudio señala como uno de sus principales temores a la hora de quedarse embarazada la renuncia a sus proyectos profesionales y, de hecho, el 40% de las encuestadas confiesa haber retrasado o tener intención de posponer la maternidad por motivos profesionales. El 24,3% de ellas lo ha hecho porque prefiere tener una situación más estable en el trabajo antes de tener hijos e hijas, y el 15,9% sostiene que no renuncia a ser madre en el futuro a pesar de haberlo pospuesto. Las mujeres de 25 a 34 años son las que más retrasan sus planes de ser madres (45,6%).

Preguntadas por la posibilidad de abandonar su carrera profesional en pro de ser madres, el 54,2% lo rechaza, siendo las canarias (68%), extremeñas (66%) y navarras (64%) las que menos lo harían. Y, preguntadas a la inversa, los datos revelan que el 78,4% no están dispuestas a abandonar su deseo de ser madres en favor de su desarrollo laboral, siendo vascas (94%), riojanas (92%) y baleares (86%) las que menos. En conclusión, las mujeres españolas no quieren tener que verse obligadas a elegir entre su trabajo o convertirse en madres, siendo algo superior el dato de quienes no se plantean renunciar a tener hijos en detrimento de su carrera.

Infinity Women: una mujer en sus infinitas versiones

Los resultados de este estudio ponen de relieve un problema que persiste entre las mujeres españolas: la situación económica, la renuncia a otros intereses personales, el desarrollo profesional o las dificultades de conciliación hacen que la maternidad se convierta en un reto importante, surgiendo así diferentes factores que en ocasiones les obligan a renunciar a ser madres, retrasar ese momento o, en caso de apostar por ello, reducir muchas otras facetas y metas que tenían marcadas.

“Las mujeres de nuestras generaciones hemos crecido en una sociedad que nos insta a alcanzar nuestros retos, nuestras ambiciones, nuestras pasiones… pero, en ocasiones, parece que nos hace elegir entre perseguir esas metas o ser madres. En Chicco creemos que las mujeres deben tener la capacidad de elegir ser madres y seguir siendo mujeres en todos sus ámbitos: en sus relaciones personales, cuidando de ellas mismas, con sus aficiones, en su desarrollo profesional … En definitiva, ser lo que ellas quieran ser, en sus infinitas versiones. Infinity Women es una campaña que nace con la vocación de poner de manifiesto ese problema, reivindicar la libertad de las mujeres para elegir y, para aquellas mujeres que decidan embarcarse en el maravilloso y desafiante viaje de la maternidad, contribuir a que puedan mantener su identidad como mujeres plenas”.