El 70% de los mayores, descontento con el trato de su banco

Según la encuesta publicada hoy, los usuarios y usuarias exigen a las entidades bancarias que vuelvan a aumentar la atención personal y que se amplíe el horario de oficina en el que poder realizar gestiones.

Problemas con las aplicaciones o con internet.

Estos datos reflejan que más del 70% de los mayores están descontentos con su banco. El estudio realizado por el diario 65YMÁS a 11.565 usuarios de toda España acerca de su relación con la banca y su grado de satisfacción, certifica que al 70% de los encuestados les falta formación para realizar operaciones vía online.

Problemas con los cajeros

Más del 50% de los encuestados señalan que incluso tienen dificultades para operar con el cajero automático.

Según el sondeo, el 69% de los senior se muestra descontento -«insatisfecho» (46%) y «muy insatisfecho» (23%)- con la atención recibida por parte de su banco. El porcentaje de personas que han declarado estar «satisfechas» es un 27% y el de las «muy satisfechas» es sólo un 4%.

Banca digital

Otra conclusión que se extrae del sondeo es que la mayoría del colectivo sénior encuestado opera en banca online –mayoritariamente utilizan el ordenador, frente al móvil y la tablet–, pero la mitad consideran que no tienen los conocimientos necesarios para realizar este tipo de operaciones.

En concreto, el 70% afirma realizar algún tipo de gestión a través de la web o aplicación de su entidad, pero un 48% reconoce que no cuenta con las nociones suficientes de manejo de sistemas digitales para hacerlo.



Además, casi un tercio de los encuestados no opera aún con banca digital y casi la mitad reconoce que tiene dificultades para hacerlo con los cajeros automáticos, dispositivos en los que cada vez se realizan más gestiones, que antes se llevaban a cabo en ventanilla.

Formación

Y es que la inmensa mayoría (88%) no ha recibido formación para poder hacerlo y, sólo el 12% afirma haberla recibido por parte de su banco. Pero es que, de entre los pocos que tuvieron acceso a algún tipo de curso, el 54% declara no estar satisfecho con la formación recibida. Es más, de ese porcentaje, el 19% la consideró “no útil” y el 35% declaró que sólo le sirvió “más o menos”.

¿Qué le piden a su banco?

El 80% de los encuestados, según los datos aportados, quiere más atención personalizada, otro 7% pide que se amplíe el horario de atención al cliente en las sucursales y otro 5% demanda más formación para operar vía online. Otro 5% solicita «simplificar la banca online» y un 3%, «atención personalizada en casa».

Fernando Ónega, presidente del Comité Editorial de 65YMÁS destaca que “las personas mayores están en pie de guerra porque se sienten abandonadas y maltratadas”. Por su parte, Ana Bedia, su directora, ha destacado que la exclusión financiera “es sólo la punta del iceberg, hay más sectores que apartan a los mayores”.

Como colofón, podemos extraer del sondeo que la gran mayoría del colectivo sénior se muestra descontento con el servicio que les prestan las principales entidades financieras y denuncian que les falta formación para realizar operaciones vía online o incluso en el cajero automático.

Parece que algo se mueve en la banca, no tanto para contentar a nuestros mayores, sino más bien para que no se vayan a otras entidades que si les ofrezcan una trato más humano, al que por otra parte, tienen derecho como consumidores.

También las personas con discapacidad

También queremos acordarnos de las personas con discapacidad, los grandes olvidados de las entidades bancarias, que tienen los mismos problemas o más que nuestros mayores.

Si no quieres usar una aplicación bancaria en tu móvil, tienes todo el derecho, no hace falta ser mayor, o no entender de informática , simplemente basta con no querer, lo mismo que leer un libro en papel.