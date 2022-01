El 25% de castellà

- Publicidad-

La coneguda bota militar opressora i espoliadora la coneixem d’una història fosca, d’un silenci trist i molt llarg una bota militar que ens esclafa el cap, on la noble llengua castellana en posició d’arma amb l’actitud provocada per els homes professionals de les armes que tostemps lluiten contra el català en totes les èpoques històriques, tanmateix no s’obliden d’acumular fortunes i ensems van ben guarnits amb medalles, faixes de setí i mai oblidar-se de la pecúnia que es proveix del món del treball, amb un pressupost més alt que tots els temes socials.

Tanmateix no obliden escandalosment d’omplir-se les butxaques furtant a través del dèficit fiscal colonialista dels bens i diners treballats i produïts pel fruit del laboriós i ensems amb molts costos de salud de les treballadores i treballadors que subsisteixen amb unes migrades remuneracions.

Els pocs anys que al Principat hi ha hagut la immersió lingüistica, la immersió a les escoles de la llengua catalana, en cap cas ha entorpit l’ús i coneixement del castellà. Pocs anys enrere es va fer una proba amb l’alumnat d’escoles catalanes en territoti de castellano parlants, sense sorgir cap inconvenient cap inconvenient ni diferència en el nivell de coneixements en l’ùs i coneixença de tots els valors lingüístics.

Que l’extrema dreta o que no en són titulars, així els partits politics P.P. amb teatral demanant perdò a tots els sectors d’actrius actors per usar el terme un gran actor im pallaso dit Pablo Casado, que és el gran exemple del sanguinari nacionalisme espanyol.

L’ultramuntà Vox com a gran fórmula des de fa uns anys per reservar i conservar actius els extraordinaris bens econòmics aconseguits amb negocis nets i molts de bruts com el comerç i fabricació d’armes i fins amb tancs, cal sumar-hi totes les productives vinyes del reialme on el Borbó monarca tingui la productiva tenalla per acumular fortuna a nivell personal i tots els àmbits socials que li donen suport.

La conclusió és la clara manca d’humanisme de maduresa intel·lectual de la classe dominant que encapçala els govern polític, l’activa judicatura envers el tema de la llengua catalana. L’aclariment de la voluntad politica i social dels poders es manifesta com segles enrere vehiculant cruentes batalles amb espases i fusells quan els hi has batalles fins la guerra per imposar i per substituir la llengua catalana definitivament amb un ardor diabòlic propi de l’edad proto-mitjana i mitjana.