El 0,4% de la población española domina al resto de la población

El PP quiere bajar los impuestos a aquellos que además de una casa lujosa tienen un patrimonio de 1 millón de €. o muchos más.

Según businessiinsider.es,

«en España hay 26 multimillonarios y miles de personas con un patrimonio neto de al menos 5 millones de dólares (4,4 millones de euros), mientras que el sueldo medio anual ronda los 25.000 euros.

Esto es lo que han ganado los más ricos de España en 2021 comparado con el salario medio del país, con nombres como Amancio Ortega y su hija Sandra (Inditex), Juan Roig (Mercadona), Florentino Pérez (ACS), el cantante Julio Iglesias o el futbolista Andrés Iniesta, entre otros.

El 0.08% de la población de España acumula más riqueza que el 50% con menos ingresos. En España hay 38.770 personas con un patrimonio neto de 5 millones de dólares (unos 4,4 millones de euros al cambio actual) o más. Así como 1.865 personas con al menos 50 millones de dólares (44 millones de euros), según un estudio realizado por Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam y Patriotic Millionaires».

A estos millonarios Hacienda les cobra el 6% mientras que a los autónomos el 15% y al resto de la clase media les cobran el 20% de media en el IRPF.

En la práctica, los salarios tributan hasta el 48% en el tramo más alto. Para los que más tienen, el porcentaje merma. Y es que el porcentaje máximo que se aplica a las rentas del capital es de un 26%.

Siguiendo la misma fuente, el impuesto a los más ricos de España (tipos del 2% sobre quienes tienen más de 5 millones de dólares, del 3% a los que tienen más de 50 millones y del 5% sobre los que acumulan más de 1.000 millones) permitiría recaudar 25.840 millones de dólares (más de 22.700 millones de euros) al año, «suficiente para eliminar el presupuesto sanitario de los hogares en un 93%», explican.

La presidenta de Madrid, !pobre Madrid!, «la cañitas y la libertad», al igual que Feijoo, quieren bajar los impuestos a los poderosos; es decir, a la oligarquía de todo tipo, financiera, aristocrática, realeza, bancaria… Y se permiten el lujo de decir que obtienen de beneficios más de 16.000 millones de € en Madrid, pero no dicen la verdad, mienten al pueblo, pues ese dinero lo sacan de los recortes en Sanidad, médicos, enfermeros, en Educación, en Servicios sociales, en las Residencias concertadas, en comedores escolares, ayudas a mujeres maltratadas…Señores, hay que hablar claro, decir la verdad, no engañar y no llevar la contraria porque sí a las soluciones que expone el Gobierno de Coalición.

Estos peperos de pacotilla, ni gobiernan ni saben gobernar ni dejan gobernar. Y les importa muy poco que la gente pase hambre, que a los trabajadores, por ejemplo de la hostelería, a medida que el verano se acaba, poco a poco, van echando del trabajo a camareras, camareros sin indemnización y sin poder denunciar al dueño que es un autónomo que actúa como empresario, sin serlo pues son falsos autónomos que explotan a los trabajadores con contratos diarios, semanales y en el mejor de los casos mensual o trimestral, pero con contratos leoninos con horarios que se salen de lo legal, y un bajo salario y a callar, pues si no a la «puta calle».

La supresión del impuesto del patrimonio de Juan Manuel Moreno, ha sido el detonante de que ahora exista una carrera en las CCAA del PP para bajar impuestos; Aznar está, como no, totalmente de acuerdo con el barón del PP andaluz, y ahora se tratan de sumar el barón murciano, el inefable, López Miras, que siempre se le suele ver pegado a Feijoo y al igual que la, baronesa Ayuso, impulsora con Feijoo de la bajada de impuestos a los multimillonarios…y se lo están pensando otros barones del PP»…son 26 los multimillonarios españoles (más de 1.000 millones de dólares), que suman una riqueza de 126.300 millones de dólares (más de 110.000 millones de euros). A lo largo de la pandemia del coronavirus, la fortuna de estas personas ha aumentado en 22.250 millones de dólares (casi 20.000 millones de euros)».

El gobierno ha respondido antes estos hechos que van a poner un impuesto a las grandes fortunas, que existen 1.132.000 millonarios en España, pero la ministra de Hacienda lo cataloga como temporal. Aquí se ha equivocado, ese impuesto tiene que ser permanente; hasta la Constitución habla de impuestos progresivos.

«Voten al PP y paguen menos impuestos», esta máxima es falaz lo diga quién lo diga, porque no es verdad, aquí pagan impuestos los más pobres de este país, donde la mayoría están acojonados y no se atreven a hablar. Pues bien HABLEN con los votos a quienes se preocupen por una Sanidad Pública, una Educación Pública, unos servicios sociales públicos y de calidad, a quienes luchan para que exista menos paro, como se ha visto con la Reforma Laboral, con el SMI, salario vital, a quienes hablan del Cambio Climático y luchan por poner energías renovables, a quienes luchan contra el capitalismo feroz…

Bajadas selectivas a 9 millones de españoles que ganan 12.000 € al año.

La OCDE, el FMI y todos los organismos económicos internacionales es lo que dicen que hay que hacer, que es bajar a los que menos tienen…

Todo esto de los impuestos si, impuestos no, son palabras de época electoralista.

El Banco de España señala que los beneficios de las grandes empresas este primer trimestre ha sido del 86% y las medianas al rededor del 40%, mientras los salarios crecen solo el 2,5%.

Estas cifras y los 9 millones que ganan 12.000€ al anuales da que pensar y decir con claridad que estamos en momentos en los que los más pobres son los que más sufren. Hay que planificar la economía y sentarse los prebostes para cambiar el sistema económico actual inhumano y denigrante. Y si no lo hacen habrá que hacer un referéndum para cambiar el sistema económico y el sistema del Estado.

Por último, y relacionado con el tema, esto ocurre porque la derecha se ha dado cuenta de la fragilidad de los políticos progresistas, que por egos, sillones, diferencias ideológicas mínimas andan a la greña y están divididos. Señor@s políticos progresistas si no se unen, si no forman una plataforma común donde todos los partidos políticos estén integrados, con un objetivo común que es gobernar en coalición para el bienestar común de la sociedad. Salgan todos juntos a la calle y pregonen que hay que salir de la crisis institucional, económica, financiera, judicial la derecha les va a quitar en pan a la clase media y baja.