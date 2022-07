El 010 del Ayuntamiento de Madrid, en peligro

- Publicidad-

Si formas parte de la ciudadanía de Madrid muy probablemente en alguna ocasión habrás llamado al 010, teléfono del Ayuntamiento de Madrid, o habrás utilizado las redes sociales de Línea Madrid para pedir que de una vez por todas se pasen a limpiar tu calle, pedir un certificado de empadronamiento o domiciliar el IBI, entre otras muchas gestiones. Seguramente te haya dado la impresión de que los que están al otro lado de la línea eran funcionarios, pero nada más lejos de la realidad: somos trabajadores precarios acogidos al Convenio de Telemarketing (actual Contact Center) que llevamos años soportando pésimas condiciones laborales, jornadas parciales, precariedad, salarios bajísimos y pasando de contrata en contrata como la falsa moneda. También seguramente hayas podido notar que de un tiempo a esta parte no te estamos atendiendo como siempre, pues nos obligan a mantener una huelga desde el pasado 28 de junio en defensa de nuestros empleos y el mantenimiento de unas mínimas condiciones laborales.

Como decíamos, al ser un servicio externalizado, cada pocos años cambiamos de contrata. Hasta la fecha, siempre que hemos pasado por ese trago se han ido produciendo despidos y pérdidas de derechos. De todo eso hemos aprendido y esta vez no queremos que eso ocurra. Este año nos toca cambio de empresa en el mes de octubre y entre la empresa saliente (Serveo), la entrante (NTTData) y el Ayuntamiento de Madrid han organizado un verdadero galimatías por el cual lo que nos dicen es que Serveo nos va a despedir a todos sin pagarnos ni un euro de indemnización, NTTData se niega a subrogarnos y tampoco nos garantiza que nos vaya a ofrecer trabajo y mientras tanto el Ayuntamiento de Madrid se lava las manos porque ”es que no sois trabajadores municipales, sino de una empresa privada”. Es muy curioso porque cuando el Ayuntamiento quiere presumir del servicio sí que somos del Ayuntamiento. ¿Somos o no somos? ¿O somos los trabajadores de Schrödinger que unas veces somos y otras no somos? Este sinsentido nos aboca a un único camino posible: estar en huelga hasta que entre todas las partes (Ayuntamiento, empresas y trabajadores) lleguemos a una solución negociada que garantice los empleos y los derechos de todos y cada uno de los trabajadores de Línea Madrid que llevamos más de 25 años dando un servicio excelente a la ciudadanía hasta el punto de ser el mejor valorado por parte de la misma.

Los trabajadores de las contratas municipales hemos sido históricamente despreciados por el Ayuntamiento. Ese desprecio se ha evidenciado durante los últimos días con la mayor de las crudezas cuando tras el fallecimiento de un compañero trabajador del servicio de limpieza viaria el Alcalde se lavaba las manos diciendo que no era un trabajado del Ayuntamiento de Madrid sino de una empresa privada. Esperemos que en Línea Madrid no sea necesario que tenga que llegarse a un extremo similar para que la Señora Villacís y el Señor Almeida se ocupen de solucionar este conflicto.

La realidad es que a día de hoy el 010 y el canal de atención de Línea Madrid está en peligro. Actualmente dadas las huelgas y la saturación es muy difícil realizar cualquier gestión con el Ayuntamiento y desde la plantilla estamos dispuestos a mantener las huelgas el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva el conflicto. Si no tenemos una solución, el servicio no volverá a prestarse con normalidad. Reivindicamos lo básico: sobrevivir. Queremos seguir trabajando, queremos seguir atendiendo a las madrileñas y madrileños como llevamos 25 años haciendo. Exigimos al Ayuntamiento de Madrid que no se desentienda de sus responsabilidades ni se haga trampas al solitario y que le de una solución tanto a la plantilla del servicio como a las ciudadanas y ciudadanos.