Eid ul fitr – La fiesta después de Ramadán

Muy pronto en nuestras redes sociales, #Ramadán2022 será sustituido por #EidMubarak (feliz Eid). Las imágenes de las alfombras de oración y de romper ayunos se sustituirán por elegantes diseños de henna (alheña) y trajes de lujo. Pero hay mucho más en este día de felicidad que las deliciosas comidas, la ropa nueva y, por supuesto, la tipica siesta de la tarde.

El Eid-ul-Fitr (fiesta de Ramadán) es una fiesta que celebran millones de musulmanes en todo el mundo al final del mes sagrado del Ramadán. El ayuno es obligatorio para todos los musulmanes sanos que no estén de viaje o sujetos a otras condiciones. La palabra Eid-ul-Fitr se compone de dos palabras distintas: Eid y Fitr. La palabra Eid significa algo que vuelve una y otra vez. Por lo tanto, Eid se refiere al tipo de felicidad que vuelve una y otra vez. Esta palabra sólo se utiliza en una ocasión en el Sagrado Corán, en referencia a los discípulos del Profeta Jesús. El Sagrado Corán menciona en la Capítulo 5, versículo 115:

Dijo Jesús, hijo de María: “Oh Dios, Señor nuestro, envíanos desde el cielo una mesa servida de manjares que sea para nosotros una fiesta, desde el primero al último de nosotros, y un Signo de Ti; y provéenos del sustento, pues Tú eres el Mejor de los Proveedores”.

La palabra Fitr significa romper o abrir el ayuno. De ahí que Eid-ul-Fitr sea la fiesta de la ruptura del ayuno.

Pero el Eid tiene también otro significado, y es que significa un día en el que la gente recuerda y adora a su Dios. Esto demuestra que no hay nada en el día en sí que cause tristeza, felicidad o ansiedad. Es sólo una ocasión y una oportunidad, y no una especie de superstición ligada al día. Este significado tiene los mismos dos aspectos, ya que es una alegría para aquellos que adoran y glorifican a su Creador en este día, y es una pena para aquellos que lo desperdician en la satisfacción de sus deseos menores. Y es este aspecto del Eid sobre el que el Santo Profeta Muhammad ha puesto gran énfasis.