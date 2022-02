EEUU recibió respuesta de Rusia sobre garantías de seguridad: Según medios. Rusia lo niega

- Publicidad-

Empiezo recordando la serie Spy vs. Spy (en español, Espía contra espía) es el título de una tira cómica publicada en la revista MAD desde 1961, creada por Antonio Prohias (refugiado cubano) cuyos personajes son dos espías, uno vestido de negro y uno de blanco, que siempre planean acabar el uno con el otro (en cierto sentido parodiando a la guerra fría). La tira cómica resulta de los fracasos de los espías cuando sus planes se revelan contra ellos mismos.

Según algunos medios la administración norteamericana recibió una respuesta por escrito de Rusia a las propuestas enviadas por los Estados sobre las «garantías de seguridad» del Kremlin para la OTAN y Ucrania.

Lo informan The Washington Post y AP News.

«Podemos confirmar que hemos recibido una respuesta por escrito de Rusia. No sería productivo llevar a cabo negociaciones públicas, por lo que dejaremos que Rusia quiera discutir su respuesta», dijo un representante de EE. UU. al The Washington Post, bajo condición de anonimato.

El funcionario declinó dar detalles de la respuesta a las propuestas recibidas en la víspera de la conversación telefónica programada para el martes 1 de febrero entre el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov.

Aunque hoy 1 de febrero , la agencia Sputnyk informa lo siguiente :

Rusia niega haber respondido a las contrapropuestas de EEUU sobre las garantías de seguridad.



Curioso …. O no ?

Seguimos metidos en un sin fin de Dimes y diretes🤷🏾‍♂️

Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.

“Recientemente, Estados Unidos y sus aliados europeos, que han olvidado por completo la cultura de la diplomacia, están redoblando sus esfuerzos para contener a nuestro país ”, dijo.

Lavrov. También señaló las entregas de armas a Ucrania, que se han vuelto más frecuentes recientemente, y las maniobras de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Todo esto, según el diplomático, empuja a Rusia a una respuesta adecuada.

Ayer se publicaron palabras inquietantes del ministro Lavrov

Lavrov: «Todavía hay un pequeño grupo de personas que se beneficiarán» de la guerra en Ucrania

ONU

Antes de empezar este tema recordemos las palabras del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo a los periodistas a fines de la semana pasada :

«China y Rusia nos vemos como una prioridad en nuestra diplomacia respectiva. No existe techo en nuestra confianza mutua , no existe una zona prohibida en nuestra cooperación estratégica y no hay límite en cómo y hasta dónde puede llegar nuestra larga amistad «.

El representante permanente de China ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zhang Jun, declaró este lunes durante una sesión para abordar las tensiones en torno a Ucrania que Pekín no entiende en qué se basan «los temores» sobre una supuesta invasión rusa a su país vecino.

En este sentido, Jun subrayó que su país descarta las estimaciones que presentan el despliegue militar de Rusia en las zonas fronterizas con Ucrania como una amenaza para la paz y la seguridad en el mundo.

«Rusia ha declarado reiteradamente que no alberga ningún plan de acción militar, y Ucrania ha dejado claro que no hay necesidad de una guerra. Sin embargo, Estados Unidos y algunos otros países afirman que se avecina una guerra en Ucrania. ¿En qué se basa esta afirmación?», escribió el alto diplomático en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto , algunos presidentes occidentales siguen en conversaciones privadas con el Presidente Vladimir Putin

Para reflexionar finalizo con una frase de Edward Snowden antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Actualmente protegido por el gobierno Ruso.

«No puedo, en buena conciencia, permitir que el gobierno de los Estados Unidos destruya la privacidad, la libertad de Internet y las libertades básicas para las personas de todo el mundo con esta enorme máquina de vigilancia que están construyendo en secreto».