EE.UU. y la OTAN se salen con la suya

- Publicidad-

El primer ministro alemán Olap Sholz ha dado luz verde para enviar tanques Leopard 2 desde Alemania a Ucrania, a esta medida se han unido la OTAN, EEUU, POLONIA…Y España, según la ministra de Defensa, siempre partidaria de ayudar con todas sus fuerzas a Ucrania, está poniendo a punto los antiguos Leopard sin que haya consenso en el Congreso, ya que a esta medida la apoyan PNV, y PP, oponiéndose UP, ER y Bildu. Y sin pasar por el Congreso de los diputados para debatir este asunto.

El hecho que UP no esté de acuerdo, en un programa de la Sexta dirigido por Farreras como Al Rojo Vivo ha señalado, como en otras ocasiones, que ya existe crisis de Gobierno, sin ser cierto. ¿Es que cada vez que en un Consejo de Ministros algún ministro no está de acuerdo con alguna propuesta ya hay crisis en Gobierno? Me parece absurdo pensarlo y más que absurdo insinuar o manifestarlo, se le ve el plumero a este tipo de periodismo amarillo.

Es curioso que este periodista siempre que tiene ocasión se mete sibilinamente con Podemos y sus dirigentes. Antes contra Pablo Iglesias y hoy (25/1/23) contra Ione Belarra que no está de acuerdo con el envío de tanques y al contrario pide que se haga todo lo posible por conseguir la PAZ.

Casi siempre en dicho programa los periodistas invitados son amarillos, excepto algunos, raras avis, que son veraces y no amarillos, pero, si quieren permanecer en el programa tienen muy educadamente que manifestar su oposición con datos veraces, y si no es así pierden el puesto y su salario.

Dicho esto último, volvemos a retomar el tema de los tanques, y añadimos que en Al Rojo Vivo, el presentador sibilinamente ha hablado de la necesidad de que también se envíen aviones de guerra F-16. Lo ha dejado caer como el que no quiere la cosa, cuando dicho periodista sabe que los militares saben de guerra más que él.

Que Alemania haya dado el visto bueno para enviar tanques a Ucrania, ha sido la espoleta para que se apunten otros países y lleguen más de 100, unos 340 tanques Leopard para combatir contra Rusia. Pero, qué pensará Rusia ante este contingente de tanques y posibles F-16,?

Es muy posible que Rusia plantee un ataque masivo contra Ucrania y si no lo hace ahora, la guerra afecta a Europa y USA como siempre mandará fuerzas para luchar en Europa contra Rusia. Está claro que los yankees no sufrirán, como en otras guerras ni un rasguño en su suelo, excepto que se lancen ojivas con cabezas nucleares, y se forme la de Dios es Cristo, y nos vayamos todos al Cielo con los angelitos.

Alemania y otros países han metido la «pata hasta la ingle», porque si ahora económicamente ha afectado sustancialmente a los países europeos, si se incrementa con más material bélico la guerra será muy larga y la recesión económica le espera a Europa.

El diálogo se ha esfumado como por arte de birlibirloque, todo por la presión de los yankees que son los únicos que se benefician de esta Guerra económicamente y buscando la caída de los países del N de Europa, sobre todo Suecia que no entrará en la OTAN por, según Turquía, su islamofobia a la que pone el veto; además USA quiere dominar el Ártico en el que abundan de modo descomunal recursos minerales, petróleo, metano…

Zelinski ya pide aviones de guerra F-16, lo que decía el tal Ferreras, para por aire combatir a los rusos y probablemente atacar suelo ruso, lo que provocará mayor ataque de Rusia.

Alemania, Europa deberían independizarse de los dos bloques imperialistas, que buscan beneficios económicos, sobre todo los norteamericanos y que a esta última si se destruye Europa, en el fondo le importa un rábano

Europa está sufriendo las consecuencias económicas de esta Guerra como hemos señalado y los economistas ya hablan de recesión económica en Alemania y de paso todo lo bien hecho económicamente en España se irá al carajo.

Para qué tantas armas, lo que necesita Ucrania es ayuda humanitaria y reconstrucción del país y consenso de Paz que se consigue con diálogo, diálogo, diálogo no con armas. No a la Guerra Sí a la Paz.

Como curiosidad y algo más, hace unos días un grupo de españoles fue a llevar comida a una casa española donde viven ucranianos y cuál fue su sorpresa al entrar vieron fotografías de personajes nazis y símbolos y banderas nazis. ¿Les suena a algo?.

Por otro lado, a España han llegado miles de refugiados? Millonarios(no todos son millonarios) y están creando negocios sobre todo en la costa levantina. Para abundar más en el asunto Zelinski ha depurado a un ministro y allegados al Presidente por corrupción, millonarios y políticos que aprovechando la guerra estaban haciendo negocios fraudulentos.

Estos datos dan mucho que pensar en la aristocracia ucraniana y en los orígenes de la guerra.

Según Europa Press, en total, había 133.046 ucranianos empadronados en España en el primer semestre de 2022, con un crecimiento de casi el 20% desde comienzos de año, debido principalmente al mes de marzo.

NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ.